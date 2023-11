Traditionsgemäß machen die Abschlussklassen des BZP (Bildungszentrum Parkschule) Ende Oktober eine sechstägige Studienfahrt nach Berlin, wo sie sich auf kulturelle und historische Spurensuche begeben und das Hauptstadt-Leben genießen können. Auch in diesem Jahr hatte das verantwortliche Pädagogen-Team, Eva Schlipf, Marlene Farys, Antje Walter und Andreas Papenfuß, ein vielfältiges und auch anspruchsvolles Programm zusammengestellt, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler mit der politischen Gegenwart und der Geschichte unseres Landes auseinandergesetzt haben.

Lena Domes von der Schülerzeitung des BZP berichtet: Wir bekamen unter anderem beim Rollenspiel im Bundesrat Einblick in die Arbeit eines Abgeordneten, ließen uns von der Atmosphäre des Bundestags beeindrucken und konnten mit einem Zeitzeugen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen über sein Schicksal als Stasi-Opfer sprechen. Wir konnten verstehen, dass hinter den Fakten und Ereignissen, die in den Schulbüchern stehen, reale Menschen und Schicksale stecken. So meinte eine Mitschülerin nach dem Besuch des Jüdischen Museums und des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas: „Das hat mich unglaublich berührt. Diese Menschen hatten Familie, Freunde, ein ganz normales Leben. Und das hat man ihnen einfach weggenommen“.

Die Abende waren mit kulturellen Erlebnissen und der gemeinsamen Freizeitgestaltung gefüllt. Ein ganz besonderes Highlight war für viele die Show im Friedrichstadt-Palast, dessen Eleganz und zeitloses Flair allein schon beeindruckt. Seine wahre Magie entfaltet sich jedoch auf der Bühne. Das Theater ist bekannt für seine beeindruckenden Revue-Shows, die mit mitreißenden Tänzen, beeindruckenden Kostümen und innovativem Bühnendesign das Publikum begeistern. Für uns Schüler war der Friedrichstadt-Palast nicht nur ein Ort für einen besonderen Abend, sondern auch eine Möglichkeit, in die Geschichte und Kultur Berlins einzutauchen. Das Theater verkörpert eine gelungene Verbindung von Tradition und Moderne und bleibt somit eine Konstante in der sich ständig verändernden Atmosphäre Berlins.