Das große Treffen der Plastikmodellbauer auf der Messe

Die abermals zahlreichen Besucher der Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen können nicht irren. Es gab Modellbau auf höchstem Niveau in zahlreichen Sparten zu sehen. Eine davon ist der Plastikmodellbau. Diese wiederum ist auch sehr feingliedrig. Egal ob zu Lande, zu Wasser, oder in der Luft. Es gibt nichts was vor den Modellbauern sicher ist und verkleinert dargestellt wird. Bei Dioramen zum Beispiel gibt es realistische Szenen wie sie Nils Stehr von PMC-Bodensee darstellt. Egal ob es die Verladung von Porsche Diesel Traktoren in Manzell ist oder ein und dieselbe Szene in vier Jahreszeiten. Auf der anderen Seite stehen fantasievolle Dioramen wie ist die Mariana Kern aus dem Donau Ries Kreis herstellt. Wenn sie zum Beispiel wissen wollen wie ihr Kaffeevollautomat von ihnen aussieht? Bei ihr können Sie es sehen. Besonders dieses Thema hat unter den Messebesuchern offensichtlich die Runde gemacht, denn als dieses Diorama vorübergehend bei im Wettbewerb weg war, wurde gezielt danach gefragt wo es sich denn befindet. Auch die Sonderschauen zum 70-jährigen Jubiläum der Corvette, und die zum 50-jährigen Jubiläum von Matchbox Modellbausätzen zogen die Besucher magisch an. Eine knallgelbe offene Corvette C6 im Original war schon von weitem zu sehen. Es wurden auch live Techniken im Modellbau gezeigt. Klemens Woelk vom PMC-Bodensee führte live vor wie Figuren bemalt werden. Bei Gastaussteller Stefan Vater wurde gezeigt wie man mit Hartschaum arbeitet, und Christian Ochs vom PMC Fritzlar zeigte live diverse Techniken im Airbrush. Plastikmodellbau ist nicht nur das zusammen bauen von Modellbausätzen. Sondern viel mehr. Ein großer Dank gilt Herrn Bürkel von der Messe Sinsheim welcher diese großartige Plattform bereit stellt. Und natürlich auch den ganzen Ausstellern ohne die so eine Ausstellung nicht möglich ist. Alle freuen sich jetzt schon auf die 22. Ausgabe der Erfolgsmesse welche vom 1.11.2024 bis zum 3.11.2024 stattfindet.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.