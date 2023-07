Dankefest für Kirchengemeinderäte der SE Argental

Da der Kirchenfasnetsball, der viele Jahre stattgefunden hat, nur noch auf geringes Interesse gestoßen ist, hat sich der Gesamtkirchengemeinderat Gedanken gemacht, welche Art von Veranstaltung künftig stattfinden soll. Da das Dankefest, ein Grillfest für die Ordner im letzten Jahr sehr gut besucht war und es sehr viele positive Rückmeldungen gab, kam die Idee auf für die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit ein solches Fest auszurichten. Dieses hat am Samstag Mitte Juli stattgefunden. Es begann mit der Vorabendmesse in der Kirche Wildpoltsweiler. Im Anschluss trafen sich die Kirchengemeinderäte beim Dorfgemeinschaftshaus Wildpoltsweiler. In seiner Begrüßung freute sich Pfarrer Hof, dass trotz anderer Feste viele der Einladung gefolgt sind. Dieses Fest soll ein Dankschön für die ehrenamtliche Tätigkeit sein. Daniel Schmid, gewählter Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats bedankte sich im Namen der Kirchengemeinderäte für die Einladung. Die Kirchengemeinderäte von Goppertsweiler waren nicht dabei, da sie für ihre Ehrenamtlichen zur gleichen Zeit ein Dankefest ausgerichtet haben. Pastoralteam, Sekretärinnen und Kirchenpflegerin richteten dieses Fest aus und sorgten für die Bewirtung. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Reinhold Neidhart. Als Überraschungsprogrammpunkt war die Tettnanger „Worthandwerkerin“ Ingrid Koch zu Gast und sorgte mit ihren Texten zu Themen wie, Urlaubsautofahrt, bei der ein Ehepaar wegen dem richtigen Weg streitet, Schneckenplage im eigenen Garten, Besuch im Thermalbad, Überfahrt auf dem See Gennesaret, Kartoffelsalat (das Abitur der Hausfrau), bei der eigenen Beerdigung im verschlossenen Sarg mitverfolgen, wie die Trauergäste über den Verstorbenen sprechen und so weiter, für viele Lacher. An einem warmen Sommerabend verweilten die Gäste bei Speis und Trank sowie guten Gesprächen bis in die Nacht hinein.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.