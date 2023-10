Da Capo Chor auf Herbstwanderung

Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter nur unpassende Kleidung“ machten sich die Sängerinnen und Sänger des Da Capo Chores der Kirchengemeinde St. Maria auf Herbstwanderung zur Blitzenreuter Seenplatte. Familie Thiel hatte diese schöne Strecke ausgesucht und führte durch den Nachmittag. Nach dem nicht endenden Sommer drehte sich an diesem Samstag das Wetter. Der Regen war ja lange herbeigesehnt worden. Und gut ausgerüstet konnten in den Sonnenstunden die Schönheit des Dornacher Riedes bewundert werden. Eindrucksvoll auch der Bannwald in dem der Mensch nicht mehr eingreift sondern den Wald dem Lauf der Natur überlässt. Fast wie in einem Urwald fühlten sich die Wanderinnen und Wanderer. Natürlich wunde unterwegs auch gesungen und Gott für diese wunderbare Natur gedankt. Zwischendurch erfrischte ein kräftiger Schauer die Sängerinnen und Sänger. Doch der Stimmung konnte der Regen nichts anhaben.

Als Dank für die Chorarbeit gab es anschließend ein Abendessen. Chorleiterin Gabi Ilg schaute dankend auf das vergangene Chorjahr zurück und hielt Ausschau auf die nächsten Projekte: Mitwirkung beim Orgelkonzert von Michael Schütz am 26. November sowie die Gestaltung des Familiengottesdienstes am 17. Dezember.

Der Da Capo Chor freut sich auf neue Sängerinnen und Sänger. Singen tut der Seele gut und die gemeinsame Freude steht im Vordergrund. Geprobt wird immer am Mittwoch um 20:00 Uhr im Probenraum der Kirche St. Maria Meckenbeuren.