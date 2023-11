D-Jugend weiterhin ungeschlagen an Tabellenspitze

Die D-Jugend Mädels der SGA spielen nach vier Auswärtsspielen endlich wieder in eigener Halle. Zu Gast, zwei der drei Sponsoren der neuen Trikots, Sabine und Erik Stellmacher. Vor dem Spiel bedankten sich die Mädels und Ihre Trainer bei den Geldgebern mit einem großen „DANKE“ und einem gerahmten und von jeder Spielerin unterschriebenen Mannschaftsbild. Der dritte Gönner Gerd Euler, der leider nicht in der Halle sein konnte, erhält selbstverständlich ebenfalls das gleiche Präsent, verspricht Trainer Neuer. Erik war es besonders wichtig, auf den Aufdruck „Fair Play“ am Trikotärmel hinzuweisen und bat, dies auch immer zu berücksichtigen.

Um 10 Uhr wurde das Spiel gegen den Gegner aus Isny angepfiffen und Argental ließ keinerlei Zweifel daran, das Spiel zu gewinnen und seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Durch tolles Tempospiel und eine sehr treffsichere Tara Bradley stand es schon zur Halbzeit 20:4... trotz der Vorentscheidung spielten alle Mädels der SGA weiterhin konzentriert und zeigten dem Publikum ein tolles Spiel. Endstand: 33:13. Besonders erfreulich, fast jede Spielerin konnte sich in die Torschützenliste einreihen und wie im Handballsport üblich: eine faire Partie von beiden Seiten!