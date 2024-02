D-Jugend Handballerinnen der SGA sind Meister

Es ist vollbracht... die Handball-D-Jugend ist Meister! Im drittletzten Spiel der Saison gings für die Mädels aus Argental und ihre gut 30 mitgereisten Fans nach Isny. Im Vorfeld war klar, wird gewonnen ist der SGA der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Daher waren auch viele Mitspielerinnen, die auf Grund es großen Kaders diesmal nicht spielen konnten, dabei.

Leider war dieser Druck und die Nervosität trotz der massiven spielerischen und körperlichen Überlegeheit deutlich zu spüren. Durch viele technische Fehler auf beiden Seiten wurde der Spielfluss immer wieder unterbrochen und auf Grund der anfänglichen schlechten Chancenauswertung der Argentaler stand es nach 10 Minuten erst 5:1.

Dann aber legte der Tabellenführer los... ruck zuck stand es nach Toren von Maja Friedrich, Tara Bradley und 3 Treffern in Folge von Ida Häusler 10:2. Matilda Plomin trug sich durch starke Einzelaktionen mit 2 Tore in die Torschützenliste ein. Beim Halbzeitstand von 14:4 wurden die Seiten gewechselt. Matilda, in der 1. Halbzeit noch im Feld, zeigte auch in der 2. Halbzeit im Tor viele tolle Paraden und brachte den Gegener teilweise zum Verzweifeln.

Leonie Neuer verteidigte bockstark, fing immer wieder die Abspiele der Gegner ab und setzte Ihre Mitspielerinnen durch tolle Anspiele gekonnt ein. Selbst erzielte sie 4 schöne Tore. Alle auf dem Spielbogen eingetragenen Spielerinnen bekamen wie immer Ihre Spielanteile und nach 26 Minuten führten die Gelb-Blauen bereits uneinholbar mit 21:6. 10, 9, 8, ... zählten die Fans und Mitspielerinnen auf der Bank die Uhr runter... Abpfiff... Endstand 31:14... dann brach der Jubel los.

Die Spielerinnen und Fans waren nicht mehr zu halten, jubelten und lagen sich in den Armen. „Ich glaube erst beim Abpfiff war den Mädels wirklich bewusst dass sie Meister geworden sind, obwohl die Vorentscheidung durch den deutlichen Vorsprung natürlich schon längst gefallen war. Herzlichen Glückwunsch!“ freute sich Trainer Neuer für seine Mannschaft. Die Party wurde in der Kabine mit lauter Musik, alkoholfreier Sektdusche und ausgelassener Stimmung, bis in der Halle die Lichter ausgingen, fortgesetzt. Kurzentschlossen ließ man gemeinsam den Titelerfolg in der Pizzeria Vesuvio in Laimnau ausklingen.

Es spielten: Gößwein, Reiser, Bradley (9), Schneider (1), Siegle, Schneider (2), Friedrich (7), Vögele (2), Häusler (4), Müller, Plomin (2), Neuer (4)