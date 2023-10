Crowdfunding für Tafel-Fahrzeug

Da der Leasingvertrag für den „kleinen“ Transporter vom Typ VW Caddy nach drei Jahren ausläuft, soll der sehr gepflegte Wagen nun zum Restwert von der Tafel erworben werden. Mit dem Fahrzeug werden bei örtlichen Händlern und Herstellern Lebensmittelspenden eingesammelt, die zur Versorgung der vielen Bedürftigen dringend benötigt werden.

Nach Auskunft von Klaus Nuber, Vorsitzender der Tettnanger Tafel, sind mindestens 8.000 Euro nötig, um den Caddy zu kaufen. Jeder weitere Euro mindert den Eigenanteil der Tafel. Um diese Summe zu erreichen, stellt die Volksbank Bodensee-Oberschwaben ihre Crowdfunding-Plattform „viele schaffen mehr“ zur Verfügung. Dort kann jeder seinen Beitrag für das neue Tafel-Auto leisten. Die Plattform ist unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/auto-tafel zu erreichen. Der jeweilige Unterstützungsbetrag wird dem Projekt erst nach Zahlungseingang gutgeschrieben. Aus Gründen des Datenschutzes erscheint die Spende in der öffentlichen Ansicht anonym.

Wer das Tafel-Projekt lieber per Geldüberweisung unterstützen will, spendet an:

VR Payment für „Viele schaffen mehr“, IBAN: DE33 6606 0000 0000 1377 49, BIC GENODE6KXXX, Verwendungszweck: P23587 ‐ Auto für die Tettnanger Tafel.

Egal ob Crowdfunding oder direkte Überweisung: Für Spenden über 300 Euro stellt die Tettnanger Tafel auf Anfrage eine Spendenquittung aus. Bei kleineren Beträgen reicht ein Überweisungsbeleg für die Berücksichtigung beim Finanzamt. Infos: www.tettnanger-tafel.de / E-Mail: [email protected]