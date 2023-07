Crowdfunding für Bühne bei Auftritten und Schulfesten

Ein spannendes Crowdfunding–Projekt nimmt die Gemeinschaftsschule (GMS) Manzenberg gemeinsam mit der Musikschule Tettnang dieser Tage in Angriff. Unterstützt werden soll es über die Crowdfunding–Aktion der Volksbank Friedrichshafen–Tettnang.

Das Prinzip dahinter: Insgesamt rund 12.000 Euro sind für die Neuanschaffung einer mobilen Bühne veranschlagt. Wenn Eltern und Erziehungsberechtigte, Freunde und Gönner der beiden Tettnanger Schulen bis zum 13. August die Summe von 6.000 Euro aus Spenden zusammenbringen, dann legt die heimische Volksbank nochmals diesen Betrag als Co–Finanzierung „drauf“.

Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine eigene Bühne kaufen zu können, „um unseren Schülerinnen und Schülern bei Auftritten und Schulfesten eine Plattform zu bieten, damit auch wirklich jeder von den Zuschauern gut sehen kann, was gerade dargeboten wird“, so erhoffen es sich die beiden Schulleitungen. Bisher müssen sich GMS und Musikschule mit Provisorien oder Ausleihen behelfen.

Die Bühne kann unterschiedlich groß aufgebaut werden, jeweils dem Bedarf entsprechend. Das Crowdfunding–Projekt, mit dem die Volksbank seit vielen Jahren unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ lokale Vorhaben unterstützt, läuft bis 13. August mit dem Spendenziel von 6.000 Euro.

Für die Spende lässt sich dieser Link nutzen: https://www.viele–schaffen–mehr.de/projekte/buehne–frei–tt

Dort finden sich auch weitere Informationen wie zum Beispiel ein kurzes Infovideo.