Count Zeppelins neue Alte

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Count Zeppelin Highland Pipes and Drums of Friedrichshafen gab es Rückblicke, Ausblicke und Augenblicke. Auf ein gedenkwürdiges 20. Jubliäum im Juni 23 an der Seepromenade in FN, ein sehr erfolgreiches Konzert im Oktober und diverse andere schöne Auftritte konnte der Verein zurückblicken. Für 2024 ist, nach der unglaublich tollen Resonanz des Publikums, erneut ein Konzert im Oktober in Planung. Außerdem gibt es zwei Tattoos an denen einzelne Spieler des Vereins teilnehmen werden und die jährlichen Highlights wie der Seehasenfestumzug und die Weihnachtsmärkte in Friedrichshafen und Lindau. Über Anfragen und Buchungen für private Festivitäten und öffentliche Events freut sich der Verein ebenso wie über Interessenten die musikalisch oder unterstützend mitwirken möchten.

Bei der diesjährigen Wahl des 1.Vorstand und des Kassiers wurden die zwei „Alten“ , Frank van der Meulen und Werner Faulhaber, in ihrem Amt bestätigt. Unser passives Mitglied der ersten Stunde, Wilma Sommer, bekam aufgrund ihres immerwährenden Engagements die Ehrenmitgliedschaft, ein berührender Augenblick.