Count Zeppelins erfolgreiches Konzert

DAS WAR SPITZE! So war der einstimmige Tenor der begeisterten 200 Zuschauer beim ersten Konzert von Count Zeppelin Pipes and Drums of Friedrichshafen am 21. Oktober im Gemeindehaus in FN/Berg. Super Musik von klassisch bis modern, eine tolle Moderation und viele Lacher, sowie schottischer Whisky haben die Veranstaltung perfekt gemacht. Das Highlight waren die Smorebrod Sisters, die zu dritt auf einem Dudelsack Pipi Langstrumpf gespielt haben. Die nächsten Auftritte von Count Zeppelin sind am 25. November von 14 bis 15:30 Uhr bei der Hafenweihnacht in Lindau und am 15. Dezember um 18 Uhr bei der Bodenseeweihnacht FN. Foto: Silke Reimann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.