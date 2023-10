Chorwochenende des Kath. Kirchenchors Kressbronn

Zusammen singen, Stimmen ölen, Atemtechnik verbessern, gemeinsam Zeit miteinander verbringen, das ist ein Chorwochenende. Und so hat sich der Kath. Kirchenchor Kressbronn aufgemacht, ein solches mal wieder im Kloster Obermarchtal zu verbringen.

Nach dem Zimmerbezug der Chorsänger und einem reichhaltigen Abendessen, begann unser Chor-Wochenende mit der ersten Probeneinheit. Ein eigens uns zugeteilter Probenraum war die Übungsstätte für die nächsten zwei Tage. Unser Chorleiter, Christoph Theinert, hat sich Einiges vorgenommen: Zunächst gab es Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung, die dann in intensive Stimmübungen übergingen. Die erste Probeneinheit am Abend bestand aus Gesängen unseres weltlichen Liedguts, ehe am nächsten Tag die Proben für die Haydn-Messe des diesjährigen Weihnachts-Hochamtes begannen. In 6 Probeneinheiten, circa elf Stunden insgesamt, studierten wir sehr konzentriert, detailliert und intensiv die Haydn-Missa nebst einer anderen Messe ein.

Der Gedankenaustausch, die Tischgemeinschaften beim Essen und gesellige Abende durften aber auch nicht fehlen, und sie sind eine gute Basis, um noch „stimmiger“ und anstrengungsbereiter miteinander zu arbeiten. Wir durften es in der Chorarbeit in Obermarchtal spüren, wie wir immer sicherer die teils schwierigen Passagen meisterten und dabei zunehmend Freude hatten. Danke für eine gute, schöne und intensive Chorarbeit- und Zeit.