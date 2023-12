Chaos in Nahost: Vortrag an der Hugo-Eckener-Schule

Mathias Hofmann widmet sich seit seinem Studium historisch und politisch dem Zusammentreffen von Orient und Okzident und gilt als Berater unter anderem der Landeszentrale für politische Bildung, der Fachhochschule des Bundes und der Bundeswehr, aber auch in Volkshochschulen bietet er interessante Vorträge und Seminare an.

Grund genug für die Fachschaft Geschichte der Hugo-Eckener-Schule den Historiker und Orientalisten am 1. Dezember zu einem Vortrag einzuladen:

„Chaos in Nahost“, so lautete das Thema, das M. Hofmann der kompletten Jahrgangsstufe 2 des Wirtschaftsgymnasiums anschaulich und fundiert vortrug. Ausgehend vom Massaker am 7. Oktober erläuterte Hofmann zuerst Daten und Fakten zum aktuellen Krieg, um dann tief in die Geschichte einzutauchen. Ausgehend vom Ende des 19 Jahrhunderts wurden Etappen der Geschichte der Juden und Palästinenser veranschaulicht, um dann die Gründung des Staates Israels - ein Staatenkonstrukt, das von Beginn an schwer zu verwalten war - einzuordnen. Auch die Frage, warum es bis heute keinen palästinensischen Staat gäbe, wurde beantwortet, wobei der Vortragende explizit Wert darauf legte, keine Positionierung vorzugeben, sondern die Darstellung verschiedener Narrative bevorzuge. „Das Wirkungsspektrum des Vortrags soll so erhalten bleiben.“ Die vielfältigen Etappen des Nahost-Konfliktes folgten, gespickt mit manchem Rat für die Schülerschaft: „Schaut über den Tellerrand hinaus und informiert euch auch in ausländischen Medien“ oder „Wenn religiöse Gruppierungen Einfluss auf Politik nehmen können, geht das schief“. Abschließend schärfte Hofmann noch einmal den Blick auf die aktuelle Situation in Gaza und skizzierte zwei Bundesstaaten mit weitgehender Autonomie - so wie Italien und Südtirol - als mögliches Zukunftsszenario, gepaart mit der Erkenntnis, dass ein Ende des Hasses nur über ein Zusammenwachsen der Kinder aus beiden Konfliktparteien und Bildung erfolgen könne. Dass nach über 100 Minuten Vortrag noch Fragen und Diskussionsbeiträge aus der Schülerschaft laut wurden, zeigt, dass auch die Jugendlichen dankbar waren, ein wenig „Licht“ ins Chaos erhalten zu haben.