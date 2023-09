Buntes Ferienprogramm bei der Kinderstiftung Bodensee

Einen lehrreichen Start in die Ferien bot der Ausflug zum raderacher Teleskoptreffen. Dank der Jugendgruppe der astronomischen Vereinigung Bodensee konnten die Kinder nicht nur selbst ein Teleskop steuern und Beobachtungen machen, sondern bekamen gleichzeitig auch Einblicke in die Arbeit der Gruppe und die spannenden Erkenntnisse der Wissenschaft. „Ich möchte unbedingt auch in die Jugendgruppe!“, sagte ein interessiertes Kind freudestrahlend.

Als Familienausflug ging es weiter zu einem Traum vieler Kinder — einmal Wikinger sein. Dieser konnte durch die Wikingerfahrt auf der Lädine in Immenstaad am Bodensee verwirklicht werden. Mit einem tollen Unterhaltungsprogramm für Kinder stachen sie in See und kamen begeistert und voller Wikingergeschichten zurück. Aufgrund der vielen Anmeldungen wurde dieser Ausflug zweimal durchgeführt. Die beiden Ausflüge wurden dank des Förderpreises des Rotary Clubs Friedrichshafen–Tettnang finanziell ermöglicht.

Ebenfalls viel Interesse gab es beim Besuch von zwei Kursen in der Wissenswerkstatt. Die Kinder begaben sich auf Spurensuche nach Eletronen und lernten dabei, wie Strom entsteht und funktioniert. Währenddessen beschäftigte sich der zweite Kurs mit dem Bau eines eigenen Roboters sowie deren Programmierung. Das spielerische Lernen und Erkunden wurde so auch in den Ferien gefördert.

Begleitet wurden die Ausflüge von ehrenamtlichen Betreuungskräften, bei denen sich die Kinderstiftung Bodensee herzlich bedankt. „Wir können unsere Arbeit in dieser Form nur mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen machen und sind sehr dankbar für diese Unterstützung“, so Melanie Sprenger, Projektkoordinatorin der Kinderstiftung Bodensee.

Bei Interesse, Ausflüge und Freizeitaktionen zu begleiten oder Fragen zu diesem Ehrenamt, einfach melden bei der Projektkoordinatorin, Melanie Sprenger, Tel. 07541 3000 75 oder [email protected]