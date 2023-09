Bunte Ferienwoche mit viel Abwechslung

Mit dem herzhaft geschmetterten „Tinti-Lied“ und frischen, selbstgebackenen Pizzaschnecken zum Abschluss ist die Ferienwoche des Kauer Betreuungsvereins Tintenklecks zu Ende gegangen. Traditionell bietet der Verein in der letzten Sommerferienwoche ein buntes Programm für die Kinder der Kauer Grundschule an. In diesem Jahr nutzten das Angebot des Vereins insgesamt 14 Kinder, darunter acht Erstklässler. „Wir haben gemeinsam eine tolle Woche verbracht und freuen uns, dass wir das Angebot trotz personeller Engpässe auf die Beine stellen konnten“, so die Vereinsvorsitzende Katja Scheider. Tatsächlich hatten Vorstandsmitglieder Urlaub genommen, um die Mitarbeiterinnen bei der Betreuung zu unterstützen. Zudem halfen Jugendliche aus dem Vereinsumfeld fleißig mit, auch wenn wegen der knappen Ressourcen in diesem Jahr kein Ausflug stattfinden konnte. Eine spannende Sommerolympiade machte das aber wieder wett. Auch das Bastelprogramm in den Tintenklecks-Räumen der Kauer Grundschule nahmen die Kinder gerne an. Sie nähten eine Wimpelkette, verzierten Bilderrahmen und Armbänder mit Knöpfen oder bastelten Schlüsselanhänger aus Schrumpffolie. Und klar: Auch der Genuss diverser Leckereien kam nicht zu kurz. So gab es etwa eine Grillaktion, bei der Hubert Hahn sich um die Feuerschale kümmerte, sodass die Kinder Stockbrot, Marshmallows und Würstchen genießen konnten. Hahn bedankte sich damit für den Einsatz der Kinder, die die Treppe des Vereinsbauwagens von „Wir im Kau“ gestrichen hatten.

