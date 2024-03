BUNDspechte Kluftern schreinern Vogelsuiten

Dem meteorologischen Frühlingsanfang gemäß, wanderten 19 Grundschulkinder der BUNDspechte Kluftern am Nachmittag des 1. März bei gutem Wetter vom Rathaus Richtung Gewerbegebiet Steigwiesen zwischen Kluftern und Immenstaad. Mit von der Partie: 5 Projekt-Teamerinnen, 3 Techniker aus der Seniorenwandergruppe Agenda Kluftern und ein Vater mit Kamera. Das Ziel: die Schreinerei der Firma „Hotelausstatter Dauwalter“.

BUNDspechte sind keine Buntspechte, sondern so nennt sich traditionell die Klufterner Kindergruppe des BUND, des „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“. Entsprechend kümmerten sie sich in ihren bisherigen Aktionen vor allem um Biber, Obst- und Gemüseernten, Blühwiesen, das Wohlergehen der Brunnisach, um Tierspuren im Wald usw. Das geschah zumeist draußen, nur bei ganz schlechtem Wetter auch drinnen in den Räumlichkeiten von „Jung und Alt“ (Stiftung Liebenau) in Kluftern. Und nun ging‘ zu einem Schreinereibetrieb für Hoteleinrichtungen?

Aber sicher! Ziel dieser Exkursion war die Erstellung von Nistkästen in einem professionellen Umfeld - einer modernen Schreinerei. Die Fa. Dauwalter erwartete die Gruppe mit einer eigens hergerichteten „Werkstatt“, mit vorbereitetem Holz, mit zwei auskunftsfreudigen Auszubildenden. Emma und Finn führten die Kinder in zwei Gruppen durch den Betrieb und zeigten wie mit den großen Maschinen aus einem Baumstamm ein großer Tisch werden kann.

Dann ging’s an die Arbeit. Je zwei Kinder - die meisten sind Zweitklässler - wurden von einem sachkundigen Erwachsenen betreut. Grundlage bildete eine Bauanleitung. Die wurde studiert, die Bauteile zurechtgelegt, zusammengefügt, verschraubt und zu guter Letzt mit Öl witterungsfest gestrichen. Noch Dachpappe aufs Dach genagelt und fertig war die Vogel-Suite. Zum Nistkasten gab’s noch eine Befestigungsleiste. Das Anbringen übernahmen die Eltern.

Nach vollendetem Bau und vogelgerechter Aufhängung der Nistkästen beginnt nun die spannende Zeit der Besuchserwartung. Welche Vogelart wird meine Vogelsuite annehmen? Was passiert dann? Funktioniert die Katzen- und Mardersicherung? Wann zeigt sich der erste Nachwuchs? Was dann noch?

Bauanleitungen für Nistkästen finden sich unter: www.nistkasten-online.de. Für weiterführende Informationen und Anregungen zu den Klufterner BUNDspechten: [email protected].