BUND-Radtour zur Nonnenbachquelle

Bei allerschönstem Kaiserwetter brach eine kleine Gruppe von Interessierten am vorletzten Samstagmorgen per Rad auf, um die Quelle des Nonnenbachs zu erkunden. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: wir fanden sie circa 18 km von der Mündung des Nonnenbachs in den See unterhalb des Weilers Isigatweiler in der Nähe des Schlosses Achberg. Ausgestattet mit Karten der LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Baden-Württemberg) folgten wir dem Lauf des Nonnenbachs so gut es mit dem Fahrrad möglich war über Obermühle, Krummensteg, Hengnau, Rickatshofen, Dürren, Dentenweiler, Sassenweiler. Der Nonnenbach bildet zwischen Krummensteg und Bechtersweiler die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ist er bis Dentenweiler noch gut als „richtiger“ Bach zu erkennen, so gleicht er im Oberlauf eher einem schmalen Drainagegraben. Vorbei am Naturschutzgebiet Hermannsweiher führte uns die Spur schließlich über Sibratsweiler und Duznau bis Isigatweiler. Dort, am tiefsten Punkt einer ausgedehnten Wiese, lag sie: völlig unspektakulär fließt der Nonnenbach aus einem Drainagerohr hervor, in das die etwas oberhalb gelegene, ursprüngliche Wiesenquelle gefasst wurde. Er entscheidet sich im weiteren Verlauf nicht, in die tiefer gelegene, nahe Argen zu fließen und wird so zu einem echten Kressbronner. Im Schloss Achberg war dann eine Einkehr für das Expeditionsteam angesagt. Auf der Rückfahrt fuhren wir durch die „Kressbronner Seenplatte“: Wie auf einer Perlenkette aufgereiht: Muttelsee, Degersee, Wielandsweiler-Weiher und Schleinsee. Glückshormone sind demjenigen garantiert, der an solch einem wundervollen Spätsommertag diese Tour fährt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.