BUND-Kräuterwanderung auf dem Kressbronner Bauernpfad

Am Samstag, 16. März nachmittags waren über 20 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der lehrreichen und zu guter Letzt auch sehr schmackhaften Kräuterexkursion unterwegs. Selber mitsammeln war ausdrücklich erwünscht. Der Weg führte vom Wanderparkplatz am Bauernpfad aufwärts oberhalb der Naturschutzgebiete „Berger Weiher“ und „Schönmoos“ nach Atlashofen und von dort zurück über die Straußner Halde zum Ausgangspunkt.

Die BUND-Exkursion gestaltete die erfahrene Kräuterexpertin Frau Elisabeth Mayer zusammen mit ihrem Mann, der ergänzend die ökologische Bedeutung der Moore sowie den Strukturwandel in der Landwirtschaft erläuterte. Das Ehepaar Mayer wohnt seit zwei Jahren in Kressbronn und war zuvor langjährig im bayerischen Naturschutz, vor allem im Bereich Donaumoos, tätig. Unter den Kräutern am Wegesrand wurden Bärlauch, Sauerampfer, wilder Ackersalat, Scharbockskraut, Vogelmiere Löwenzahn u.a. aufgezeigt und genauer vorgestellt und berochen und gekostet. Genaue Standortvorlieben wurden erläutert und interessante Einsatzmöglichkeiten und Rezepte vorgeschlagen.

Zum Abschluss der Kräuterwanderung, als Überraschung für alle Teilnehmer, konnten am Bauernpfad bereits vorbereitete, leckere selbstgemachte Kekse, Dipps und Eingemachtes direkt verkostet werden. Das war eine tolle Anregung für die eigene Kräuterküche zu Hause!

Die nächste BUND-Exkursion ist schon für Samstag, 18. Mai geplant „Der Mai läßt grüßen“, auch wieder unter Leitung von Frau Elisabeth Mayer.