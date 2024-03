Bürgerstiftung Kressbronn a. B. ist aktiv

Die Bürgerstiftung konnte im vergangenen Jahr 2023 mehrere schulische Projekte, Jugend- und Vereinsarbeit, Ausländerarbeit, ein Kulturprojekt und soziale Initiativen unterstützen.

Für verschiedene Projekte am Bildungszentrum Parkschule und in der Nonnenbachschule gewährte die Stiftung Zuwendungen in Höhe von insgesamt € 7.100. Der neunte Kressbronn Kunstcampus für Kinder und Jugendliche wurde mit € 1.000 unterstützt und dem Eine-Welt-Verein wurde ein Zuschuß in Höhe von € 1.100 für die Reparatur einer Markise am Weltladen gewährt. Weiterhin konnte im letzten Jahr Hilfe an akut in Not geratene 4 Einzelpersonen und 6 Familien mit kleinen Kindern in einer Größenordnung von insgesamt € 8.500 gewährt werden. Auch in diesem Jahr konnten wir bereits wieder zwei in Not geratene alleinerziehende Mütter aus Kressbronn mit insgesamt € 2.000 unterstützen. Darüber hinaus war die Bürgerstiftung aufgrund einer zweckgebundenen Spende eines Kressbronner Bürgers in Höhe von € 5.000 sowie der Unterstützung des Sozialen Härtefonds der Gemeinde und der Bodangastronomie Werft 1919 in der Lage, 43 bedürftigen Kressbronner Familien ein großzügiges Weihnachtsgeschenk zu überbringen.