Brot für die Welt: Erschreckende Bilanz der 65. Aktion

Die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang feierte am 2. Adventssonntag die Eröffnung der 65. Aktion „Brot für die Welt“. Der gut besuchte Gottesdienst in der Schlosskirche, der von Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und den Konfirmanden gestaltet wurde, hatte zum Thema: „Wandel säen“. Danach wechselten die Teilnehmenden ins Gemeindezentrum, um gemeinsam zu essen und miteinander zu sprechen. Das Deutsche Rote Kreuz Tettnang hatte aus den angelieferten Zutaten, die vom Hofladen Weber, Kau, gespendet wurden, eine wohlschmeckende Gemüsesuppe zubereitet. Im Anschluss wurde Kaffee, Tee und Hefezopf gereicht. Das Motto lautete: „Jeder kann essen so viel er mag und gibt dafür so viel er/sie kann.“ Der Erlös kommt „Brot für die Welt“ zu Gute. Pfarrerin Martina-Kleinknecht-Wagner und Organisator Klaus Frombach freuten sich über das bis auf den letzten Platz besetzte Gemeindehaus und den reibungslosen Ablauf, den die Helferinnen und Helfer, besonders auch die Konfis, gewährleisteten. Am Stand des Weltladens Tettnang konnten zudem fair produzierte und fair gehandelte Waren gekauft werden. Brot für die Welt schreibt zur 65.Aktion: Die Zahlen sind ernüchternd: Bis zu 828 Millionen Menschen haben derzeit nicht genug zu essen, fast 3,1 Milliarden können sich nicht gesund ernähren. Beinahe jeder zehnte Mensch auf der Welt ist unterernährt, mehr als jedes fünfte Kind unter fünf Jahren unterentwickelt. Die Ursachen für den weltweiten Hunger sind vielfältig. Nicht nur die Coronapandemie hatte verheerende wirtschaftliche Folgen, auch der Krieg in der Ukraine verschärft die Lage. Weltweit sind die Preise für Lebensmittel, aber auch für Saatgut, Dünger und Energie gestiegen. Ein entscheidender Faktor für den Hunger ist auch die Klimakrise. In vielen Ländern des Globalen Südens sind die Menschen den zunehmenden Wetterextremen schutzlos ausgeliefert. Um Hunger und Mangelernährung dauerhaft zu überwinden, braucht es ein grundlegend anderes globales Ernährungssystem. Brot für die Welt setzt sich zusammen mit seinen lokalen Partnerorganisationen für diesen Wandel des Systems ein: Wir unterstützen Kleinbauernfamilien dabei, mit umweltfreundlichen und klimaangepassten Anbaumethoden höhere Erträge zu erzielen. Wir setzen uns für faire Handelsabkommen mit Ländern des Globalen Südens ein.

