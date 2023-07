Zwölf Meter langer Handelszug rückt Humpis ins rechte Licht

Das Ziel seines Engagements trägt er im Namen — der Förderverein Humpisschloss. Was es mit der Geschichte „derer von Humpis“ auf sich hat, das könnte bald aber schon über das Schloss hinaus sichtbar sein. Ein Handelszug aus dem Jahr 1470 soll an einem Standort in oder bei Brochenzell nach– und aufgebaut werden — mit seinen Maßen von zwölf Metern Länge und 2,30 Meter Höhe ein imposantes Stahlkonstrukt. Die Vorstandschaft um den Vorsitzenden Michael Masuch hat es initiiert und vor Kurzem bei der Hauptversammlung vorgestellt — und dafür reichlich Rückendeckung und Lob erhalten.

Originalgetreu großes Fuhrwerk

Die Idee, mit einem Diorama — also mit einem Schaukasten zu Szenen aus der Humpis–Historie — ins Freie und in die Öffentlichkeit zu gehen, sie beschäftigt Michael Masuch schon lange. Im Museum im Schloss findet sie sich seit mehr als 13 Jahren vielfach im Kleinformat umgesetzt. Jetzt soll ein originalgetreu großes Fuhrwerk samt Menschen Gestalt an nehmen und an das Patriziergeschlecht erinnern, das 1447 die Herrschaft Brochenzell erwarb und sich dort ein Schlösschen baute.

So ging Handel vor 600 Jahren

Als Modell im Maßstab 1:15 hatte Masuch den Handelszug mit Begleitung durch Mensch und Tier bei der Versammlung präsentiert. Inspiriert sei der durch die stählernen Skulpturen eines Pilgerzuges auf dem Jakobsweg (nahe des Alto del Perón bei Pamplona in Spanien), erzählt der vormalige Schloss–Wirt im Gespräch mit der SZ. Zwei Hoffnungen sieht er mit dem Vorhaben verbunden — zum einen für das Museum im Schloss zu werben, zum anderen darzustellen, wie die Humpis in unterschiedlichen Ländern Handel betrieben haben.

Saumpfad für das Stahlkunstwerk

Was die Risiken der damaligen Zeit beinhaltet, die der Warentransport vor 600 Jahren gerade in den alpinen Raum mit sich brachte — etwa durch die Via–Mala–Schlucht, deren schmaler Weg einen Schaukasten im Museum schmückt. Auch für die Fuhrwerke des Ravensburger Adelsgeschlechts war der Weg rheinaufwärts über Chur und den Splügenpass die direkte Linie hin zu den Handelsplätzen der Lombardei (Mailand/Bergamo) und des Mittelmeerraums.

Seit bald 14 Jahren gibt es im zweiten Obergeschoss im Schloss Brochenzell ein Museum rund um die Humpis. Vielleicht schon ab 2024 könnte ein freistehendes Kunstwerk, ein Handelszug aus dem Jahr 1470, an einem Standort im Freien dazukommen. (Foto: Roland Weiß )

Angedacht ist eine Ausführung des Kunstwerks in 25 Millimeter starkem Stahl (gerostet). Das Fuhrwerk ruht auf antik geölten Eichenholzrädern, die Seile sind aus aus Metall. Den Untergrund bilden Steine, die wie ein Saumpfad verlegt werden.

Standortsuche — wer hat einen Tipp?

Nur: Wo? Wie Masuch erläutert, sind Gemeinde und Förderverein auf der Suche nach einem geeigneten Platz. Fuhrwerk und Menschen, Bank und Baum sollten frei stehen können, damit die beleuchtete Silhouette auch gut erkennbar ist. Wer eine Idee für einen Standort hat, darf sich gerne an den Förderverein(s–Vorsitzenden) wenden.

„Die Kosten finanziert ganz allein der der Förderverein Humpisschloss“, merkt Masuch an. Genaueres kann er noch nicht sagen, schließlich müssen erst Angebote eingeholt werden — in Richtung eines fünfstelligen Betrages wird es sich aber wohl schon bewegen. Die Möglichkeiten dafür geschaffen hat sich der Förderverein durch enormen Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt, der seit vielen Jahren die Besucher nach Brochenzell lockt.

Info zur jüngeren Schlossgeschichte

Seit dem Jahr 2000 wird das Gebäude als „Wirtshaus Schloss“ gastronomisch genutzt. Im Rahmen des 1994 gegründeten Fördervereins Humpisschloss hatten Brochenzeller Bürger die Restaurierung des teils arg beschädigten Gebäudes seit 1995 betrieben. Heute noch zählt der Förderverein rund 280 Mitglieder.