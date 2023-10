Zu ihrem Herbstkonvent haben sich am vergangenen Samstag die Mitgliedszünfte des Alemannischen Narrenrings in der Humpishalle in Brochenzell getroffen. Der Alemannische Narrenring (ANR) ist der Zusammenschluss von Narrenzünften und Narrengilden aus dem süddeutschen Raum. Der 1969 in Friedrichshafen gegründeten Vereinigung gehören 88 Zünfte aus den Regionen Allgäu, Bodensee und Oberschwaben-Donau an.

Wurde auf die zurückliegende Fasnet 22/23 bereits beim Frühjahrskonvent in Oberkochen Rückschau gehalten, so standen bei der Zusammenkunft in Brochenzell nun Vereinsregularien im Vordergrund ‐ darunter Jahresberichte, Haushaltsfragen und die Entlastung des Präsidiums. Eröffnet und geleitet wurde der Konvent vom amtierenden Präsidenten und Narrenmeister Markus Stark aus Schemmerberg.

Meckenbeurer haben Freude an der Fasnet

Für die den Konvent ausrichtende Brochenzeller Narrenzunft wünschte Zunftmeister Ralf Müller der Versammlung einen guten Verlauf und dankte der Gemeinde für die kostenfreie Überlassung der Humpishalle. Bürgermeister Georg Schellinger zeigte sich in seinem Grußwort erfreut darüber, dass der Herbstkonvent in Meckenbeuren stattfinde. Man habe in seiner Gemeinde Freude an der Fasnet, und es gelte, sich bei der Brauchtumspflege gegenseitig zu unterstützen.

Was der ANR-Präsident für mehr als notwendig erachtet

Nach den Jahresberichten des Präsidenten Markus Stark, des Jugendleiters Sebastian Peter sowie des Schatzmeisters Friedolin Aierstock erteilte die Versammlung auf Vorschlag des Ehrenpräsidenten Charlie Maier aus Langenargen dem ANR-Präsidium einstimmig die Entlastung. Ausführlich berichtete Markus Stark über den „Runden Tisch“ der Zunftvertreter mit Innenminister Thomas Strobl. Themen seien dabei die enormen Auflagen bei Veranstaltungen, die Vereinfachung der Bürokratie sowie die Stärkung des Ehrenamtes gewesen. Erleichterungen für die Zünfte bei der Durchführung von Veranstaltungen und Umzügen hält der ANR-Präsident für mehr als notwendig.

Bodenseenarren aus Jettenhausen erneut mit Präsidentin

Ein weiterer Tagesordnungspunkt des Herbstkonvents war die persönliche Vorstellung der zwölf neuen Zunftmeisterinnen und Zunftmeister des Narrenrings. Aus der unmittelbaren Umgebung ist dies Sara Durski. Die Meckenbeurer Gemeinderätin steht seit Mai den Häfler Bodenseenarren als Präsidentin vor. In diesem Amt gefolgt ist sie auf Cornelia Nachbaur-Naulin.

Das sind die Tagungstermine 2024 und 2025

Gegen Ende der Tagesordnung wurden die Konvente für 2025 an die Narrenzünfte Beuren (Salem) sowie an die Narrenzunft „Urig“ Beuren (Isny) vergeben. 2024 finden diese in Reute (Bad Waldsee) und Rheinstetten statt.

In seinem Schlusswort dankte Präsident Markus Stark der Brochenzeller Zunft für die perfekte Organisation des Herbstkonvents sowie allen Aktiven des Narrenringes. „Es ist wichtig, mit euch einen guten Austausch zu pflegen“, dankte er den Teilnehmern der Versammlung und beschloss mit einem kräftigen „Narri Narro“ den offiziellen Part.