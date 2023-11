Die fünfte Jahreszeit hat in Brochenzell und Meckenbeuren am 11. November, pünktlich um 11.11 Uhr, wieder begonnen. Es war schon einmal ein kleiner Vorgeschmack auf die nun folgende Fasnetzeit.

„Jetzt isches wieder soweit mit dem Beginn der fünften Jahreszeit. Ich grüße euch Narren traditionell zum Kuttelnessen in Brochenzell“ ‐ mit diesem Vers und lautem Geschell läutete Brochenzells Büttel Marcus Bruder am vergangenen Samstag pünktlich um 11.11 Uhr die „fünfte Jahreszeit“ ein. Gut 50 Närrinnen und Narren waren ins Brochenzeller Schloss geeilt, um bei einem kräftigen „Humpis Ahoi“ ihre Fasnetskappen aufzusetzen.

Wie es zum 11.11 Uhr-Termin kam

„Das komplette Fasnetshäs bleibt noch bis zum 6. Januar im Schrank“, machte Zunftmeister Ralf Müller deutlich, denn erst dann beginne offiziell die Fasnet. Auch hatte der Zunftmeister sich schlau gemacht, wie es denn zu dem berühmten und landesweit gefeierten „11.11 Uhr-Termin“ gekommen sei, an dem allenfalls der Karneval beginne.

So sei eben früher zu diesem Zeitpunkt die komplette Ernte eingefahren gewesen und die Knechte und Mägde hätten in froher und ausgelassener Runde ihren Urlaub angetreten, so seine Recherche.

Seit über 40 Jahren sind Kutteln Tradition

Seit über 40 Jahren sei auch in Brochenzell das Kuttelnessen zu diesem besonderen Novembertermin Tradition und so ließ es sich die Narrenschar nach dem gemeinsam gesungenen „Mein Humpishausen“ denn auch bestens schmecken.

Der Zunftmeister der Kehlener Narrenzunft Schussenbole, Berthold Sommerfeld(rechts stehend), eröffnet mit Büttel Leo Lorenz die Fasnet. (Foto: Karin Schütrumpf )

Ein Blick in den Kalender zeigt, dass in der bevorstehenden Kampagne in Humpishausen wieder einiges los sein dürfte. So starten die Brochenzeller am 6. Januar mit der Maskentaufe in die Fasnet, gefolgt vom Eröffnungsball am 13. und der Youngster Dance Party am 26. Januar.

Nach der Teilnahme an verschiedenen Umzügen freut man sich schon heute auf die Tage der Hochfasnet mit Narrenbaumsetzen, Humpisball und dem traditionellen Umzug durch die Straßen von Humpishausen.

Unbeschwerte Freude in schwieriger Zeit

„Wir wollen den Menschen in schwieriger Zeit ein paar Stunden unbeschwerte Freude schenken“, sagt Berthold Sommerfeld, Zunftmeister der Narrenzunft Schussenbole Kehlen. Der Zunftmeister eröffnete zusammen mit Büttel Leo Lorenz pünktlich um 11.11 Uhr die diesjährige Fasnet im Vereinsheim.

Beim gemeinsam gesungenen Schussenlied schunkelte auch Bürgermeister Georg Schellinger kräftig mit. Bei ihm bedankte sich Sommerfeld für die Möglichkeit, die Karl-Brugger-Halle zu nutzen und ehrte ihn mit einem Orden.

Traditionelles Maskenerwecken am Abend

Am Abend wurde die Fasnetseröffnung mit dem traditionellen Maskenerwecken und einem bunten Programm gefeiert. Viele Ehrenzeichen wurden an diesem Abend verliehen. Siegfried Knödler erhielt den Silberkranzorden.

Für eine „kurze, knackige und hoffentlich unfallfreie Fasnet haben sich die Kehlener Narren viel vorgenommen“, sagt Schriftführer Simon Baur. Am 6. Januar ist Häsapell und Narrentaufe. Am 20. Januar steigt die große Dorffasnet 2.0, die die Narrenzunft seit 2017 zusammen mit der Schützenabteilung des SV Kehlen und dem Musikverein ausrichtet.

Viel geplant in den kommenden Wochen

Um 14.30 Uhr wird erst einmal der Narrenbaum vor dem Dorfgemeinschaftshaus gestellt. Der für die Besucher kostenlose Umzug beginnt dann um 15 Uhr mit über 1.000 Hästrägern und zieht auf das neue Festgelände hinter der Karl-Brugger-Halle.

Dort wird in Zelten, der neuen Kellerbar und beim Hausball im Vereinsheim kräftig gefeiert. Am 21. Januar ab 14 Uhr (Einlass ab 13.30) ist Kinderball mit Clown Funny in der Karl-Brugger-Halle.

Am 27. Januar sind dann junge und alte Fasnetsfans zum Eröffnungsball in die Karl-Brugger- Halle eingeladen. In der Kellerbar legt ein DJ auf. Am Fasnetsdienstag (13. Februar) steht traditionell Narrenbaum legen und „Bole metzgern“ auf dem Programm.