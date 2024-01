Ohrenstöpsel sind hier Pflicht: Das traditionelle Dreikönigs-Böllerschießen der Brochenzeller Schützen ist am Samstagnachmittag wieder weit über das Schussental hinweg zu hören gewesen. Es ist eine Besonderheit in der Region.

16 Gruppen aus der weiteren Region, aus Sonthofen, Lindau, Laupheim, Biberach und Grünten, waren zum Schießplatz bei der Sportanlage an der Schussen angereist, um das neue Jahr mit großem Knallen zu begrüßen.

Unter dem Kommando von Brochenzells Böllermeister Richard Pfleghar ging das Spektakel routiniert und geordnet, dafür aber umso ohrenbetäubender über die Bühne. Trotz regnerischem und nasskaltem Wetter verfolgten zahlreiche Zaungäste das gekonnte Abschießen der Stand- und Schaftböller sowie das Donnern der Kanonen.

Gemeinsame Salven beeindrucken Zuschauer

Besonders beeindruckend für die Zuschauer: das Schießen in schneller Reihe sowie die gemeinsamen Salven. Wie Böllermeister Richard Pleghar am Rande betonte, sind Schutzvorkehrungen bezüglich der wahrlich ohrenbetäubenden Lärmwerte bei der Traditionsveranstaltung eine Selbstverständlichkeit.

Fehlende Ohrstöpsel, ein nicht ausreichender Ohrenschutz vor allem für die kleinen Gäste sowie das Nicht-Einhalten eines angemessenen Abstandes sind beim Brochenzeller Böllerschießen ein absolutes Tabu.

Im Urlaub in Füssen reifte die Idee

Das Dreikönigsschießen an der Schussen findet seit nunmehr zwanzig Jahren statt und geht auf eine Initiative von Brochenzells Ehren-Oberschützenmeister Horst Ullmann zurück. Wie er gerne und auch ein bisschen stolz erzählte, hatte er damals während eines Urlaubs in Füssen an einem solchen Böllertreffen als Zaungast vorbeigeschaut und war sofort begeistert.

Grund genug für ihn, sich im Brochenzeller Schützenverein nach Mitstreitern umzuschauen, um ein solches Spektakel auch in seinem Heimatort installieren zu können. Dies scheint ihm nachhaltig gelungen zu sein.

Über all die Jahre unfallfrei

Gerne kommen die befreundeten Schützengruppen in teils historischen Uniformen alljährlich zu Dreikönig in die Schussengemeinde. Dies betonte Richard Pfleghar nach der Schlusssalve ebenso wie die Tatsache, dass das Brochenzeller Dreikönigsschießen über all die Jahre hinweg unfallfrei über die Bühne gehen konnte.