Von einem Rekord zum nächsten: Erneut konnte der VfL Brochenzell sein Ergebnis vom Vorjahr (6300 Euro) beim traditionellen Christbaumlauf toppen. Stolze 7050 Euro kamen bei der 21. Auflage des Sponsorenlaufes am 16. Dezember zusammen.

Ob es das Kaiserwetter an jenem sonnigen Samstag war oder die neue Streckenführung rund um das VfL-Vereinsgelände, war letztlich unerheblich. „Das Ergebnis ist sensationell, der absolute Wahnsinn“, fasste es die VfL-Vorsitzende Petra Spornik zusammen. Mit ihr freuten sich nicht nur das Orga-Team des Laufes, sondern auch die Kinderstiftung Bodensee und die José Carreras Stiftung. Denn beide Organisationen erhalten eine Spende über jeweils 3525 Euro.

Eine wohlbegründete Ausnahme

Normalerweise wählt das VfL-Orga-Team bei den Spendenempfängern bewusst Organisationen oder Familien aus der Bodenseeregion aus. Doch in diesem Jahr wurde mit der überregionalen José Carreras Stiftung Deutschland eine Ausnahme gemacht. „Wir haben die José Carreras Stiftung in Gedenken an unser verstorbenes Ehrenmitglied Manne Jäger ausgewählt. Wir wollen so noch einmal von Seiten des Vereins unser tiefes Bedauern zeigen. Vielleicht kann unsere Spende die Forschung unterstützen“, erklärte Petra Spornik.

Ehrenmitglied Manfred Jäger war im Oktober an Leukämie verstorben. Sein Sohn Benny Jäger nahm stellvertretend bei der Spendenübergabe im Vereinsheim den symbolischen Scheck für die José Carreras Stiftung entgegen. „Ich finde das eine sehr schöne Idee. Das freut mich sehr. Mein Vater hat schon zu Lebzeiten jedes Jahr an Weihnachten an diese Organisation gespendet“, bedankte sich Benny Jäger.

Beachtliche Spendensumme beeindruckt Maren Dronia

Als Vertreterin der Kinderstiftung Bodensee war Maren Dronia an diesem Abend nach Brochenzell gekommen. Auch sie zeigte sich angesichts der beachtlichen Spendensumme, deren Höhe sie im Vorfeld nicht gewusst hatte, beeindruckt. „Wow, das ist ein Wahnsinnsbetrag. Für uns ist das eine ganz tolle Summe. Da freuen wir uns sehr. Ich finde es großartig, was für ein Engagement dahintersteckt und dass Sie die Kinder hier vor Ort unterstützen wollen“, dankte Dronia.

Das ist ein „Möglichmacher“-Fördertopf

Wofür das Geld konkret eingesetzt wird, konnte sie noch nicht sagen. Denkbar wäre etwa der „Möglichmacher“-Fördertopf, der die Beitragszahlungen für Vereine oder Musikschulen für Kinder aus benachteiligten Familien übernimmt. Generell setze sich die Kinderstiftung Bodensee für Chancengleichheit für Kinder in der Rgion ein. Ziel sei es, Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Lebensverhältnissen individuell zu fördern.

Beim Christbaumlauf hatten zahlreiche Läufer die ein Kilometer lange Strecke rund ums Vereinsgelände absolviert und anschließend für jede Runde bezahlt. Insgesamt 546 Runden waren so zusammengekommen. Darüber hinaus hatten mehr als 20 heimische Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe je 200 Euro gespendet, was allein schon einen Sockelbetrag von über 5000 Euro bedeutete.