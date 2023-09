Die Hoffnung hat nur kurz gelebt. Die Rettung der Brochenzeller Waldschenke durch eine Genossenschaft ist vom Tisch. Gescheitert ist sie an den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Zu der im Raum stehenden Summe von 960.000 Euro fehlte zum Stichtag mehr als die Hälfte.

Eingetroffen waren bis 10. September unverbindliche Zusagen in der Höhe von rund 400.000 Euro. Das Initiatorenteam von „Rettet die Schenke“ erklärt die Aktion daher für beendet. Zu rechnen ist nun damit, dass über einen Investor Wohnbebauung zum Zug kommt.

Der Werdegang in acht Kapiteln:

Vorgeschichte I: Das Gasthaus nahe Schule und Kirche blickt auf 185 Jahre Geschichte (erst als „Waldhorn“, dann als Waldschenke). Viele Meilensteine des Dorflebens haben sich hier abgespielt, zum Beispiel die Gründung des Schützenvereins anno 1921.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Das Aus für die Waldschenke ist besiegelt Das Aus für die Waldschenke ist besiegelt

Vorgeschichte II: Seit dem unerwarteten Tod der Wirtin Sylvia Marek im Oktober 2022 ist die Schenke geschlossen. In der Folge ist die Rede von einem möglichen Verkauf an einen Bauträger, was wohl zu Wohnbebauung führen dürfte. Einer 15–köpfigen Gruppe von Brochenzellern schwebt vor, in einem gemeinsamen Kraftakt vieler Interessierter, die Waldschenke als sozialen Treffpunkt zu erhalten. Erreichen wollen sie dies mit Hilfe einer Genossenschaft, die noch zu gründen wäre.

Auch Plan B greift nicht

Gesamtsumme: In Angriff soll dies nur genommen werden, wenn bis zum Tag X ein bestimmter Betrag machbar scheint. Genannt wird am Infoabend im Gemeindehaus St. Jakobus die Gesamtsumme von 960.000 Euro. Sie setzt sich zusammen aus Kaufpreis für das Grundstück (inklusive Nebenkosten rund 550.000 Euro) und den geschätzten 410.000 Euro für die Sanierung. Das Konzept sieht vor, die Wirtschaft dann samt darüberliegender Wohnung zu verpachten.

Planung: Vorgestellt wird dabei auch Plan B, der eine Teilung des 1400 Quadratmeter großen Grundstücks vorsieht. Auf der zweiten Fläche könnte ein Vereinsgebäude der Narrenzunft und/oder ein Mehrzweckraum der Gemeinde (etwa für die Mittagsbetreuung der Schüler) erwachsen, so die Gedankenspiele. Schon hier hatte Bürgermeister Georg Schellinger darauf hingewiesen, dass letztlich der Gemeinderat über Grundstückskäufe entscheide, samt dem Beisatz: „Wesentlich einfacher wäre es, wenn die Genossenschaft das ganze Grundstück kauft.“

Das sagt der Bürgermeister im Nachhinein dazu

Nach dem Aus dieser Planungen zollt Schellinger der Initiative großen Respekt. „Sie hat sich sehr engagiert und damit viele Willensbekundungen für den Erhalt der Schenke zusammengetragen. Das zeigt, dass sie einen breiten Rückhalt aus der Bevölkerung hat.“ Und mit Blick nach vorn: „Als Gemeinde werden wir die Entwicklung auf dem Grundstück weiterhin begleiten, schon allein aus baurechtlicher Sicht.“

Auf der Homepage werden zudem „weitere Pläne/Partner“ erwähnt (neben den beiden genannten). Allerdings sind auch dann die 960.000 Euro ein unverrückbares Kriterium, zu stemmen aus Anteilen zu je 1000 Euro (kumulierbar).

Zu wenig: 212 Unterstützer sagen 42 Prozent der Summe zu

Stichtag: Bis zum 10. September, diese Frist haben sich die Initiatoren selbst gesetzt. Um die 400.000 Euro kommen bis zu diesem Termin an unverbindlichen Zusagen zusammen. Geld fließt bei all dem nicht. Konkret lässt sich der Stand auf der Homepage verfolgen. Am Freitag (15. September) sind demnach 42 Prozent der Summe zugesagt (gleichsam 403.000 Euro). 212 Unterstützer haben sich gemeldet.

Empfohlene Artikel Gelegenheit zum Stöbern Meckenbeuren ist die Hochburg der Basare q Meckenbeuren

Das Aus: „Wir haben es beendet“, heißt es seitens der Interessensgruppe. Das Engagement in der Bürgerschaft sei dagewesen, letztlich aber „war das Projekt zu groß“ (gemessen am Geldbetrag). Der Dank der Initiatoren gilt allen, die sich eingebracht haben samt der abschließenden Zusage: Mit Abschluss der Aktion werden alle erhobenen Daten vernichtet.

Dankesworte gelten Dominique Marek und Roland Schmid

Besonders bedankt sich die Interessensgruppe „bei Roland Schmid und Dominique Jan Marek, den Besitzern der Gaststätte, dass sämtliche Sitzungen zu dem Vorhaben in der Schenke abgehalten werden konnten und für ihr Verständnis, dass sich durch die Aktion der Verkauf bzw. die Verhandlungen um das Gelände verzögert haben“.

Fortgang I: Den internen Abschluss des Vorhabens wird sicherlich ein Abschlussfest mit „Leertrinken“ in der Waldschenke bilden. Zugleich das Ende von 185 Jahren Gaststätten–Geschichte.

Fortgang II: Bei den Vermutungen darüber, wie es mit dem Grundstück weitergeht, ist künftig die Öffentlichkeit „außen vor“. Der Ball liegt im Feld des Besitzers...