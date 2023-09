Brochenzell

Berufs– und Ausbildungsbörse lockt nach Brochenzell

Brochenzell / Lesedauer: 1 min

Schon vor einem Jahr war Bürgermeister Georg Schellinger bei der Börse in Brochenzell zugegen – und hatte sich am Stand des Medizin Campus Bodensee den Blutzuckerspiegel messen lassen. (Foto: sza/Kerstin Schwier )

CDU Meckenbeuren lädt zum 21. Mal dazu ein. Am Samstag ab 10 Uhr geben 36 Aussteller in der Humpishalle Einblicke in ihre Arbeit.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 13:55 Von: sz