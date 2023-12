Das Team der Gemeinde hat zu den ersten Startern beim 16. Christbaumlauf in Brochenzell gehört. Aber auch Familien und motivierte Einzelläufer gingen am Samstag bei strahlendem Sonnenschein am Sportplatz für die gute Sache auf die Strecke. Insgesamt verbuchte der VfL Brochenzell 623 Runden für die gute Sache.

Einen Kilometer für die gute Sache gehen oder laufen, das ist seit Jahren das Motto beim Christbaumlauf. Die Läufer spenden einen Euro für jede Runde, die auf ihrer Laufkarte abgeknipst wird. Das Tempo spielt dabei keine Rolle. Familien können mit ihren Kindern genauso teilnehmen wie schnelle Läuferinnen und Läufer. Beim 16. Christbaumlauf ging sogar eine Dame mit ihrem Rollator an den Start.

Dankbar für Spendengrundstock durch Firmen

Zusätzlich unterstützen viele Firmen aus Meckenbeuren den Christbaumlauf. Beim Start der Ersten standen schon 27 Unternehmen aus Handwerk, und Gewerbe auf der Sponsorenliste. „Die Firmen unterstützen uns mit jeweils 200 Euro. Damit bekommen wir einen guten Spendengrundstock“, erklärt die VfL-Vorsitzende Petra Spornik. Sie bedankte sich bei den Sponsoren herzlich für die Unterstützung.

In diesem Jahr soll der Erlös wieder geteilt werden. Eine Hälfte geht an die Kinderstiftung Bodensee in Friedrichshafen. Die andere Hälfte will der Verein im Gedanken an sein Ehrenmitglied Manne Jäger der Deutschen José-Carreras-Leukämie-Stiftung zukommen lassen.

Selbst ein Stück Straße ist für den Lauf gesperrt

In seiner 16. Auflage war erstmals nicht im Brochenzeller Wald der Treffpunkt. Start war am Sportplatz bei der Bocciabahn. Dort hatten die Veranstalter mit bunt geschmückten Tannenzweigen eine einen Kilometer lange Laufrunde ausgetüftelt. Mitten in der Sonne ging es am Sportplatz und den Fußweg Richtung Neubaugebiet Brühl entlang. In Richtung Furtesch ging es dann zurück, wo am Sportplatz schon zwei Helfer warteten, um die erste gelaufene Runde auf der Laufkarte abzuknipsen. Auf der Straße Furtesch war von 12 bis 16 Uhr extra ein kurzes Stück Straße für den Verkehr gesperrt - Sporniks Dank galt hier den Anwohnern für ihr Verständnis.

Mehrere Gründe sprechen für Verlegung

Dass der Christbaumlauf an den Sportplatz verlegt wurde, hat organisatorische Gründe, so die Vorsitzende. „Für den Lauf durch den Wald mussten wir bei zwei Behörden seitenweise Formulare ausfüllen“, erzählt Petra Spornik. Seit Corona sei der Waldlauf überdies auch für die Vereine kostenpflichtig. Der neue Standort am Sportplatz erleichterte auch die Bewirtung. „Hier haben wir alles vor Ort, was wir brauchen“, nennt sie als weiteren Vorteil.

Neue Strecke bewährt sich laut Petra Spornik

Bratwürste, Waffeln sowie heiße und kalte Getränke wurden von den Besuchern gut angenommen. Viele kamen einfach auch nur, um die Läufer anzufeuern oder um mit Freunden bei einem heißen Punsch anzustoßen. Für weihnachtliche Stimmung sorgte der Musikverein Brochenzell mit flotten Christmas-Hits. „Wir waren sehr zufrieden. Es waren fast mehr Menschen da, als in den vergangenen Jahren. Der Christbaumlauf wird auch künftig am Sportplatz stattfinden“, zieht Petra Spornik eine erste Bilanz.

Schellinger weiß zu motivieren

Bürgermeister Georg Schellinger brachte ein hochmotiviertes Team von der Gemeindeverwaltung für den Christbaumlauf an den Start. „Mit unserem Team von der Gemeinde unterstützen wir auch dieses Jahr den Christbaumlauf. Ich habe zwei Euro für jede gelaufene Runde ausgelobt“, erzählt Schellinger lachend. Mit Walking-Stöcken ging ein Team an den Start, andere legten marathonmäßiges Tempo und viele Runden vor. Zum Schluss berappte des Schultes für die über 84 Kilometer, die das Team der Gemeinde für die gute Sache zurückgelegt hatte, rund 170 Euro aus seinem privaten Portemonnaie.