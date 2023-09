Boogie und Lindy Hop lernen

Seit über 40 Jahren besteht der Rock ’n’ Roll Club Friedrichshafen. Viele Tänzerinnen und Tänzer haben dort Rock ’n’ Roll, Boogie und Lindy Hop gelernt. Das Kursangebot ist für einen Verein mit knapp über hundert Mitgliedern sehr abwechslungsreich und wird sehr gut besucht.

Ab Donnerstag, 21. September, startet ein neuer Boogie–Woogie Kurs. Von 18 bis 19 Uhr werden in der Bodenseesporthalle, Katharinenstr. 28, 88045 Friedrichshafen die Grundlagen des Boogie unterrichtet. Der Kurs kostet 40 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Schüler und Studenten. Das erste Training ist kostenlos und unverbindlich.

Zudem bietet der Rock ’n’ Roll Club einen Lindy Hop Anfängerkurs an. Dieser Kurs startet am Freitag, 6. Oktober, um 20.15 Uhr, ebenfalls in der Bodenseesporthalle Friedrichshafen. Auch hier ist die erste Trainingsstunde eine kostenlose Probestunde und die Kursgebühren belaufen sich auf 40 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Schüler und Studenten. Anmeldungen nehmen wir gerne sofort entgegen: [email protected]

Lernen Sie jetzt Boogie oder Lindy Hop und tanzen Sie gleich beim Stadtfest Friedrichshafen/Verkaufsoffener am Sonntag, 15. Oktober, auf unserer schönen und überdachten Tanzfläche mit!