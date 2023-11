Bodenseeteam ist erneut erfolgreich in Bayern

Im bayrischen Gammelsdorf findet alljährlich ein Tanzsportwochenende mit Wettkämpfen um den Hallertauer Hopfenpokal statt. Das Traditionsturnier ist inzwischen bekannt nicht nur durch seine Lage in der weltgrößten Hopfenregion, sondern vor allem durch die herzliche Atmosphäre, in der die Wettkämpfe ausgetragen werden.

Am ersten Tag eröffneten Holger und Isabel Lang den Reigen der erfolgreichen Treppchenbesteigungen der Standard-Tanzpaare aus Friedrichshafen. Sie mussten sich in der A-Klasse nur einem Münchner Paar Janzen/Krause geschlagen geben und erklommen stolz den Vize-Siegerplatz auf dem Podest.

Im letzten Turnier des Tages, in der Masters III-S Standard, standen mit Jürgen und Katrin Kosch sowie Michael und Susanne Wölki gleich zwei Friedrichshafener Paare auf der Fläche. Das Paar Kosch entschied zunächst den Langsamen Walzer und auch den Tango für sich auf Platz 1. Die beiden anschließenden Tänze Wiener Walzer und Slow Fox gaben sie an das Münchener Paar Niesl ab. So war nach dem vierten Tanz ein Gleichstand der beiden bestplatzierten Paare im Feld entstanden, und der Quickstep musste die Entscheidung bringen. Das Ergebnis war denkbar knapp: Mit 3:2 Wertungen auf Platz 1 holten sich die Münchener den Pokal und verwiesen das ATC-Paar auf den zweiten Platz.

Der zweite Turniertag begann mit der C-Klasse Standard. Da am Vormittag üblicherweise nur wenige Zuschauer eine Wettkampfveranstaltung besuchen, waren auch hier zunächst ausschließlich Tanzpaare und Offizielle anwesend. Auf der Tanzfläche waren die Friedrichshafener in der Überzahl ‐ zwei von den drei Turnierpaaren kamen vom ATC. Und am Flächenrand sorgten die ATC-Schlachtenbummler für so viel Stimmung, als wäre der Saal brechend voll. Den Spaß merkte man den Paaren deutlich an. Dietrich und Swetlana Hermann gewannen das Turnier vor Ronald und Sabine Hegner (beide ATC). Als Siegerpaar durften Dietrich und Swetlana gleich im Anschluss noch in der B-Klasse mittanzen. Auch hier spielten sie ihre tänzerischen Qualitäten aus und verfehlten den Sieg nur ganz knapp.

Das letzte Turnier der Veranstaltung war wiederum der Sonderklasse vorbehalten. Diesmal fielen die Wertungen eindeutiger als am Vortag aus. Jürgen und Katrin Kosch gewannen das Turnier. Michael und Susanne Wölki ertanzten sich Platz 3. Somit standen alle ATC-Paare an diesem Wochenende mindestens einmal auf dem Treppchen.