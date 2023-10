Bodenseetaucher im Roten Meer

Ende September ging der TSCK auf Tauchsafari im Roten Meer.

Von Port Galib aus starteten wir in den Süden von Ägypten. Dort wurde auf die MY Red Sea Explorer eingecheckt. Voller Vorfreude wurde der nächste Tag und die Ankunft am ersten Highlight Riff, den Brother Islands erwartet.

Dort wurden die Mitglieder vom Bodensee mit all der bunten Vielfalt des Roten Meeres begrüßt, und auch der erste Hai Kontakt fand statt. Ein schüchterner Fuchshai warf einen flüchtigen Blick auf die illustre Truppe, um dann auch sofort wieder im Blauwasser zu verschwinden.

Der zweite Tauchgang des Tages führte an das Wrack der Numidia, ein britischer Frachter der 1901 an der Nordspitze gesunken ist und bis in die Tiefe von 85m hinab reicht. Schön bewachsen zeigte sich auch hier, dass die Natur sich alles zurückerobert und mit Leben versieht. Jedoch ist die Wassertemperatur bis in die Tiefe über 30 m derzeit so hoch, das sich die Großfische mangels Nahrungsquellen nur selten zeigen.

Nach einem Abschlusstauchgang verließen wir die Brothers und steuerten das Daedalus Riff an.

Hier richtete sich das Hauptaugenmerk auf die Schulen der Hammerhaie die sich nach Beschreibung der Tauchguides immer im Freiwasser bei circa 30m Tiefe aufhielten.

Leider war auch hier die Wassertemperatur so ungewöhnlich hoch, dass die mächtigen Tiere es wohl vorzogen, in tieferen Gewässern zu schwimmen. Doch ein Longimanus, einem Weißspitzen-Hochsee Hai, ließ es sich nicht nehmen, um die Tauchboote zu patrouillieren. Somit hatten wir doch noch unsere Haibegegnung.

Nichts desto trotz ist das Riff eines der schönsten im Roten Meer, und das nicht nur wegen seiner zahlreichen Arten von Korallen und Schwämmen, dem Zuhause von Makrelen, Thunfisch, Muränen und Zackenbarschen, sondern weil es aufgrund seiner exponierten Lage weit draußen im Roten Meer nur von Safarischiffen angefahren werden kann.

Bereits auf dem Rückweg, ging es über Nacht an eines der bekanntesten Riffe des Roten Meeres, dem Elphinestone Reef. Leider waren die Bedingungen dort nicht akzeptabel, so dass nach nur einem Tauchgang an ein Riff näher dem Festland verlegt wurde.

Nach ein paar weiteren schönen Tauchgängen mit grünen Schildkröten und Barrakudas fuhr die Red Sea Explorer auch schon bald wieder in den Hafen von Port Galib ein, und die Mitglieder des TSC ließen dieses Abenteuer mit einem würdigen Abschluss an Land ausklingen.