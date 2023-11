Bodensee-Seniorenschießen

In welcher Sportart lässt man als 80-jähriger Sportler auch deutlich jüngere Teilnehmer hinter sich? Beim Seniorenschießen des Bodenseekreises! Hier zählen Erfahrung im Schießsport, Konzentration und eine gute Portion innerer Gelassenheit.

Seit 1998 gibt es diesen Wettbewerb, der sich an Schießsportler/innen über 51 Jahre richtet. Es wird mit Luftgewehr und Kleinkaliber sitzend aufgelegt geschossen. Wer aber glaubt, dass damit Volltreffer garantiert sind, irrt gewaltig! Im höheren Alter lässt zwar die Dauerkraft nach, so dass das freihändige Stehendschießen geringere Ergebnisse bringt, aber beim Aufgelegt-Schießen kommt es darauf an, richtig zu zielen, sauber abzuziehen und vor allem darauf, nur abzudrücken, wenn es wirklich passt. „Es ist immer wieder erstaunlich, dass in diesem Wettbewerb die Klasse der Veteranen, also der über 79-jährigen vorne platziert ist,“ berichtet Rainer Badtke, der das Seniorenschießen seit 2017 organisiert hat.

Dementsprechend sieht auch das diesjährige Siegertreppchen aus: 1. Platz Traugott Habelmann (Veteranen, 590 Ring), 2. Platz Klaus Hoffmann (Sen 2, 589 Ring), 3. Platz Rudi Wolfensberger (Veteranen, 579 Ring), 4. Platz Astrid Hoffmann (Sen 2, 579 Ring), 5. Platz Gerhard Leichtle (Veteranen, 577 Ring).

Neben den Senioren ist es besonders für die Veteranen, die zum Teil nicht mehr an den Rundenwettkämpfen teilnehmen, eine tolle Gelegenheit, alte Kameraden zu treffen und mal wieder einen Wettkampf zu schießen. Viermal wurde auf wechselnden Schießständen geschossen, danach gab es ein gemütliches Beisammensein mit Vesper und zuletzt eine Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung.

Mit einem sehr persönlichen Geschenk und einem großen Applaus seines Teams und aller Teilnehmer wird Rainer Badtke als Organisator des Seniorenschießens verabschiedet. Er übergibt an Klaus und Astrid Hoffmann vom SV Immenstaad, die darauf setzen, viele „Nachwuchssenioren“ für diesen geselligen Wettbewerb zu finden. Im Frühjahr 2024 werden die nächsten Anmeldungen über die Vereine laufen.