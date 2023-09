Bodensee-Schule spendet 45.000 Euro für Afrika

Mehr als 45.000 Euro für die Afrika-Projekte der Bodensee-Schule St. Martin Friedrichshafen konnte das Ihube-Team der Bodensee-Schule sammeln. Es ist erstaunlich und begeistert immer wieder aufs Neue, wie viel eine Schulgemeinde, mit allen Unterstützern des „Ihube-Projekts“ zusammen leisten kann. Ohne größere Aktionen, nur durch die vielen Spenden das ganze Jahr über für die Patenkinder, die Renovierung von Klassenzimmern in Ihube und Lokpa und den weiteren Ausbau der Berufsschule in Okigwe, kam diese stattliche Summe von 45.500 Euro zusammen.

Die eine Hälfte ging an die Patenkinder in Nigeria. Das ganze Jahr über spenden Schüler, Eltern und Freunde der Schule, damit mehr als 130 Patenkinder in den Schulen in Ihube und Lokpa dort in die Schule gehen können. Deren Eltern können das Schulgeld von 150 Euro für ein Schuljahr selber nicht aufbringen. So haben aber auch diese Kinder die Chance auf Bildung und können in den Schulen sicher und sinnvoll ihren Tag verbringen.

Die anderen 25.000 Euro wurden zum Teil für die Renovierung von Klassenzimmern verwendet, hauptsächlich aber für den weiteren Ausbau der Berufsschule. Mit einer „Stuhl-Aktion“ wurden neue Klassenzimmer eingerichtet. Weiter wurden z.B. Nähmaschinen; Herde, Module für Solartechnik und ein eigenes Stromaggregat angeschafft. Auch Stipendien für Berufsschüler, die das Schulgeld nicht aufbringen können, wurden vergeben.

Father Josephat, der sich unermüdlich für seine ihm anvertrauten Menschen im Süden Nigerias einsetzt und auch in Notzeiten unterstützt, ist voller Dankbarkeit für die großartige Unterstützung seiner Projekte in Ihube und Umgebung durch die Bodensee-Schulgemeinde. Ihre verlässliche Hilfe, lässt ihn und seine Mitarbeiter weiter mit Tatkraft, Hoffnung und Mut weiterarbeiten gegen alle Widerstände und Hindernisse. Deshalb wird das Ihube-Team auch im neuen Schuljahr weiter mit verschiedenen Aktionen für „Ihube“ für das Patenkinderprojekt und den weiteren Ausbau der Schulen arbeiten. Die Bodensee-Schule freut sich schon darauf, dass Father Josephat im Oktober nach Deutschland kommt und über die Fortschritte und die Entwicklung in Nigeria berichtet. Um diese besondere Arbeit weiter unterstützen zu können, bittet die Schule um Spenden auf das:

Spendenkonto der Bodensee-Schule: IBAN DE86690500010020106100; Stichwort: Schulen in Ihube oder Patenschaften oder Berufsschule