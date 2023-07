Blutreitergruppe Ailingen

Die Blutreiter aus Ailingen treffen sich traditionell einmal im Jahr nach Weingarten um zusammen mit ihren Familien einen netten und geselligen Abend zu verbringen. Bei schönstem Sommerwetter begann der Abend in der Haldenbergkapelle mit einer Andacht. Die anspruchsvolle und beeindruckende Predigt wurde von Emil Wintermantel/Weilermühle gehalten, in der es unter anderem auch um Parallelen zwischen damals und der teilweise extremen heutigen Zeit ging. Wunderbar musikalisch wurde die Andacht von Kuno Bucher mit Saxophon und Querflöte begleitet. Nach dieser Besinnung ging es zum weltlichen Teil in das Tobelstüble in Ailingen. Berthold und Helmut Katzenmaier mit ihren Frauen als Gastgeber des Abends hießen alle herzlich willkommen und bewirteten die Gäste hervorragend. Ein herzliches Dankeschön den Frauen der Blutreiter für die hervorragenden Salate und Nachtische. Gruppenführer Berthold Katzenmaier ehrte an diesem Abend einige der Anwesenden für ihren langjährigen Einsatz bei der Blutreitergruppe. Hervorzuheben wäre hier Michael Wieland, der dieses Jahr 25 Jahre mitritt und dabei regelmäßig die Standarte trägt. Bei guten Gesprächen saß man dann noch lange zusammen.

