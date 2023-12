Blick auf Unterdrückung der Frauen in der Welt

Der lebendiger Adventskalender der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren ist wieder durchgestartet. Auftakt bildete am Babara-Tag die Familie Götz in Kehlen. Ihr Fenster zeigte als Motiv die heilige Barbara, die als Martyrerin enthauptet worden ist. Wolfgang Götz wies darauf hin, dass auch heute in vielen Teilen der Welt Frauen unterdrückt würden, wie auch jüngst der Tod von jungen Iranerinnen zeige. Er erinnerte daran, dass unter anderem die Taliban die Frauen von der Bildung fern hielten. Anschließend wurden adventliche Lieder gesungen, bevor man mit Gebäck und Punsch zum gemütlichen Teil die Feier überging. Weitere Termine zum lebendigen Adventskalender, zu denen Familien und Gruppen einladen, finden sich auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit unter www.se-meckenbeuren.drs.de unter den kirchlichen Mitteilungen.

