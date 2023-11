„Blaue Stunde“ der Soroptimistinnen

Der Serviceclub Soroptimist Friedrichshafen lud am 15. Oktober zur Lesung mit der Schriftstellerin Chris Inken Soppa und einem herausragenden musikalischen Rahmenprogramm. Die Benefizveranstaltung im Kiesel war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Erlös geht an die Tafel Friedrichshafen.

Die Konstanzer Schriftstellerin Chris Inken Soppa stellte in einer spannenden Lesung ihr neues Buch „Hortense de Beauharnais ‐ Ein Leben im Schatten Napoleons“ vor.

Hortense de Beauharnais, die Stieftochter und Schwägerin Napoleons war eine hochgebildete Frau und politische Netzwerkerin ihrer Zeit. Von den Wirren der französischen Revolution, des Kaiserreichs, einem Leben im Exil bis hin zu den Herausforderungen der Biedermeier-Zeit tauchten die Hörerinnen und Hörer in das spannende Leben von Hortense ein.

Sie ließ sich schließlich auf Schloss Arenenberg am Schweizer Ufer des Bodensees nieder und empfing dort Gäste wie Franz Liszt, Alexander von Humboldt, Lord Byron, Alexandre Dumas und Franz Schubert.

Ein besonderes Highlight stellte die musikalische Umrahmung durch Ina Weißbach (Klavier), Anna Mishkutenok (Violine) und Vladimir Afinogenov (Violoncello) dar. Die international preisgekrönten MusikerInnen umrahmten die Lesung mit einem auf die Lesung abgestimmten und abwechslungsreichen Programm.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte ein exquisites Buffet mit Getränken. Die in Friedrichshafen ansässige deutsch-französische Familie Colas mit ihrem Sohn Matthieu, verwöhnte mit ihren französischen Weinen. Das reichhaltige Buffet wurde von den Soroptimistinnen liebevoll selbst zubereitet. So klang der Abend in geselliger Atmosphäre aus.

Frau Soppa stand noch für persönliche Gespräche zur Verfügung und signierte gerne die Bücher, welche Herr Fiederer von der gleichnamigen Buchhandlung anbot.

Der Soroptimist Club Friedrichshafen dankt allen Beteiligten und Gästen für ihre Beiträge und freut sich, die Erlöse in Kürze der Tafel überreichen zu können.