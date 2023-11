Blasmusiker im Bezirk 6 wählen neue Führungsspitze

Die Vorstände, Dirigenten und Jugendleiter der Musikkapellen im Bezirk 6 des Blasmusikverbandes Bodenseekreis haben sich zu ihrer turnusmäßigen Bezirksversammlung im TSV-Vereinsheim in Meckenbeuren getroffen. Auf der Tagesordnung stand die Neuwahl des gesamten Bezirksvorstandes, bei der sich der bisherige Bezirksvorsitzende Herbert Gessler nicht mehr zur Wahl stellte und welcher nun von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geführt wird. Die Versammlung fand unter Leitung des Kreisverbands-Vizepräsidenten Manfred Ehrle statt, der in seinem einführenden Bericht auf die schwierige Corona-Zeit für die Blaskapellen einging. Selbstkritisch erwähnte er, dass auch der Verband gewisse Schwierigkeiten im Umgang mit den rechtlichen Vorgaben durch die Behörden und deren Umsetzung gehabt habe. Als kleine Motivation erhielten alle 60 Musikkapellen im Kreisverband einen kompletten Notensatz des neuen Verbandsmarsches „Blasmusik aus Leidenschaft“ vom Meckenbeurer Komponisten Bernhard Wagner. Ehrle dankte dem bisherigen Bezirksvorsitzenden Herbert Gessler für dessen Einsatz in den vergangenen zwölf Jahren. Gessler habe diese Aufgabe mit viel Herzblut und großer Leidenschaft ausgefüllt, so Ehrle. Bei den Neuwahlen wurde dann erstmalig ein Vorstandsteam installiert. Mit Michael Jung vom MV Meckenbeuren, Florian Knierim und Alexander Rothacher vom MV Langenargen leiten nun drei erfahrene Blasmusiker den Bezirk 6. Als Bezirksdirigent steht ihnen Markus Thaler vom MV Kressbronn und als Jugendleiterin Johanna Smigoc vom MV Meckenbeuren zur Seite. Ein Großereignis steht der neuen Bezirksspitze gleich im kommenden Jahr ins Haus: Vom 18.-21. August 2024 wird in Meckenbeuren ein Bezirksmusikfest anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der dortigen Musikkapelle gefeiert. Höhepunkte ist hierbei der Festsonntag bei dem ein Gesamtchor mit Festumzug durch den Ort stattfinden soll. Zudem freute sich der Meckenbeurer Vorstand Simon Sauter, dass die bekannte Band „La Brass Banda“ nach Mecka kommt und der Vorverkauf hierzu begonnen hat. Der Bezirk 6 im Blasmusikverband umfasst die Musikkapellen aus Brochenzell, Eriskirch, Kehlen, Kressbronn, Langenargen und Meckenbeuren und deren Jugendkapellen.

