Binder stichelt im Allmand Treff

Die Stühle reichten nicht aus, so groß war der Andrang auf die Lesung „Binder stichelt“ von Autor Jürgen Binder, im Allmand Treff der BruderhausDiakonie. Die fehlenden Stühle waren schnell besorgt, und Jürgen Binder brachte sein sehr aufmerksames Publikum mit seinen schwäbischen Sticheleien nicht nur zum Schmunzeln sondern auch zum herzhaften Lachen. Ein Stück seines Lieblingskuchens vor sich auf dem Tisch, trug Binder neben den Sticheleien auch Gedichte aus eigener Feder vor. Die Zuhörer erfuhren auf äußerst humorvolle Art , weshalb er Käsekuchen liebt, was er von der Sportart Boule hält und wie es ihm einst mit seinem Blinddarm erging. Nicht nur die Schwaben unter den Zuhörern sondern auch die „Zugezogenen“ hatten ihren Spaß am Wortwitz von Jürgen Binder und strengten sich mächtig an, jedes Wort zu verstehen. Der Applaus und die geforderte Zugabe unterstrichen, dass Binder stets den Nagel auf den Kopf trifft und das Publikum bestens unterhält.

