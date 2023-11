Biblische Frauengestalten und ihre Bedeutung heute

Der Katholische Frauenbund hielt am 16. November seine jährliche Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum St. Gallus ab. Pfarrer Riedle leitete den Nachmittag mit einem Vortrag zum Thema „Biblische Frauengestalten ‐ Wegweiser zum Reich Gottes“ ein. Mit den Bildern des Misereor-Hungertuchs aus dem Jahr 1990 und den dazugehörigen Texten aus dem Alten und Neuen Testament wurde deutlich, wie Frauen zu allen Zeiten als Hüterin und Bewahrerin des Lebens, als Friedensstifterin und Kämpferin für Gerechtigkeit und als Verkünderin der Heilsbotschaft und des Reichs Gottes in Erscheinung traten. In der anschließenden Gesprächsrunde stellten die Zuhörerinnen fest, dass die Texte auch in der heutigen Welt immer noch brandaktuell sind, und dass das Engagement von Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft wichtig und notwendig ist.

Mit der Mitgliederversammlung, bei der zwei Frauen aus dem Vorstandsteam noch einen Rückblick in Wort und Bild über die Aktivitäten des Frauenbunds im vergangenen Jahr gaben, wurde der Nachmittag beschlossen.