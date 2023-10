Beuron-Burg Wildenstein und wieder zurück

Ideales Wanderwetter war bei unserer Wanderung rund um Beuron geboten. Vom Parkplatz am Bahnhof in Beuron ging’s los. Eigentlich wollten wir über die historische Brücke, die aber leider gesperrt war, also nur ein kleiner Umweg und schon ging’s gleich mal steiler nach oben. Auf der Tour gab es viele schöne Ausblicke ins Donautal. Einer der Aussichtspunkte war der Rauhe Stein wo man die Aussicht genießen konnte. Von dort aus machten wir uns wieder auf den Weg nach unten durch den Felsengarten zur Donau die wir überqueren mussten nur um auf der anderen Seite wieder hinaufzusteigen. Durch den Leibertinger Tobel gings dann steil hinauf zur Burg Wildenstein wo wir eine Rast einlegten. Danach ging es wieder über einige Aussichtspunkte wie den Altstadt Felsen und Jägersausblick zurück nach Beuron. Dort besichtigten wir noch kurz die Klosterkirche von Beuron bevor es wieder auf die Heimfahrt ging.

Es war wieder mal eine sehr gelungene Wanderung mit sehr schönen Ausblicken in das Donautal. Das Wetter hat auch super mitgespielt und so waren alle Teilnehmer froh dabei gewesen zu sein. Das Donautal rund um Beuron bietet mit seinen Felsformationen sehr interessante Perspektiven einfach mal was anderes.

