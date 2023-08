Besuch beim SC Schnetzenhausen

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler Friedrichshafen besuchte den SC Schnetzenhausen um sich ein Bild von der Arbeit im Verein zu machen. Ein weiterer Punkt war sich über die aktuelle Situation in Bezug auf den Brandschaden am Vereinsheim zu Informieren. Die Jugendleiterin des SC Schnetzenhausen Abteilung Fußball Franziska Welte informierte über die Aktivitäten im Jugendbereich, welcher in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Fischbach organisiert ist. So spielen von den Bambinis bis zur A–Jugend circa 220 Kinder im Verein. Eine große Herausforderung stellt aktuell der Brandschaden am Vereinsheim dar, denn dieser hat das Vereinsgeschehen von einem auf den anderen Tag fast zum Erliegen gebracht. Leider konnte der Schaden immer noch nicht behoben werden und auch die Kosten für den Verein sind trotz Versicherung hoch. Der stellvertretende Jugendleiter Tobias Günther betonte noch einmal wie wichtig das Vereinsheim für alle Mitglieder als Anlaufstelle ist und dass die Hoffnung groß ist, hier auch schnell wieder Begegnungen möglich zu machen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.