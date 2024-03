Berufe zum Anfassen, Testen und Ausprobieren

Die 1. Mit-Mach-Messe an der Schreienesch-Schule ist erfolgreich in Friedrichshafen gestartet. Ca. 200 junge Menschen haben am 07.03.2024 die Chance genutzt, Berufe hautnah kennenzulernen. Zudem waren Eltern eingeladen, selbst Hand anzulegen. Die Gemeinschaftsschule ging mit dem neuen Format einem Trend mit, der Berufsorientierung nicht öde und trocken, sondern spannend und unterhaltsam darstellen möchte.

So konnten bei der Gesundheitsakademie Schnitte genäht, Neugeborene untersucht oder Spritzen geben geübt werden. Das Hotel Krone zog die jungen Menschen mit ihrem Tischknigge in den Bann. Hier konnten die Besuchenden alles Wichtige zu dem Beruf der Restaurantfachkraft erfahren sowie wie ein Tisch richtig eingedeckt wird. Blumen Mayer begeisterte für den Beruf der Floristen. So konnten Blumengestecke und -armbänder erstellt werden.

Die Angebote fanden in einem halbstündigen Workshopformat statt. So konnten maximal drei Angebote an dem Abend genutzt werden. Die Unternehmensvertreter kamen an diesem Abend mit ihren Auszubildenden. So nutzten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit sich auf Augenhöhe über die Berufe zu unterhalten. Die Berufswahlentscheidung fällt an diesem Abend für einige sehr schwer. Jeder vorgestellte Beruf ist auf seine Art und Weise spannend!

Organisiert wurde die Veranstaltung von Lehrkräften der Schreienesch-Schule, dem ZSL - Zentrum für Schul- und Lehrentwicklung sowie von SCHULEWIRTSCHAFT Baden-Württemberg. Die Veranstalter und die Unternehmen freuten sich über den Erfolg der Veranstaltung. Ein weiteres Format wird das kommende Schuljahr geplant.

Unternehmen wie RollsRoyce, Blumen Mayer, Stadtwerke am See, Gramm, Wenglor, Hotel Krone Schnetzenhausen, Bruderhaus Diakonie, Metzgerei Gössl, Metzgerei Winkler, Institut für soziale Berufe, Bundespolizei, Gesundheitsakademie, Landratsamt Bodenseekreis und BKK ZF nahmen teil.