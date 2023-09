Heli bringt Jungen nach Unfall in Kinderklinik

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden ist ein Kind, das am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Das teilt die Polizei mit. Der Bub war mit seinem Rad von der Ziegeleistraße kommend auf der Uhlandstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Goethestraße ein und schnitt dabei die Kurve. Eine entgegenkommende 56–jährige Renault–Fahrerin konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der Junge fuhr in die Beifahrerseite, zog sich beim Sturz den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik.