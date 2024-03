In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen Unbekannte einen Kaffeevollautomaten auf, der in einem Selbstbedienungsladen in der Ittendorfer Straße aufgestellt war. Zuerst brechen sie den Münzwechsler auf, entwenden aber dann den kompletten Vollautomaten, der einen Wert von mehreren Tausend Euro hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.