Ein Kleintransporter und ein Auto sind am Freitagmorgen gegen 10 Uhr vor dem Ortseingang Ahausen zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters war im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bermatingen mit hydraulischem Gerät befreit werden, schreibt die Feuerwehr. An dem elektrisch angetriebenen Fahrzeug wurde der Stromkreis abgeklemmt.

Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Führerhaus befreien. (Foto: David Pichler )

Am Unfall beteiligt war auch ein mit vier Personen besetztes Auto, darunter zwei Kleinkinder. Sie konnten den Wagen selbstständig verlassen und wurden im Anschluss in einem Krankenhaus untersucht.

Rettungsdienst betreut Unfallbeteiligte

Weil so viele Personen in das Unfallgeschehen involviert waren, fanden sich viele Rettungskräfte vor Ort ein, schreibt die Feuerwehr weiter. Diese kümmerten sich um die Versorgung und Betreuung der Unfallopfer. Nach der Unfallrettung und der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei wurde die Fahrbahn von Trümmern gereinigt. Während des Einsatzes war die Straße zwischen Bermatingen und Ahausen in diesem Bereich voll gesperrt.

Zum Unfallhergang kann die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr Bermatingen war mit Einsatzkräften aus beiden Abteilungen Ahausen und Bermatingen, mit 14 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe Immenstaad waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort.