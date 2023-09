Benefizkonzert für Menschen in Burkina Faso

Die Coronapause erlaubte keine Benefizkonzerte zugunsten des Missionsprojektes der Kirchengemeinde St. Maria. Doch am 17. September war es endlich wieder soweit. Der Missionsausschuss konnte die Saloniker für das Benefizkonzert gewinnen.

Deren Leiter Gerd Frank ist vielen in Meckenbeuren noch als Lehrer und Kirchenchorleiter bekannt. Wolfgang Ilg gab bei der Begrüßung einen kurzen Einblick in das Projekt „Dori: Christen und Muslime gemeinsam“. Trotz der überaus schlechten politischen Lage in Burkina Faso bestätigt MISEREOR, dass die Hilfe noch bei den Menschen ankommt.

Im Gemeindehaus St. Maria spielten dann die Saloniker für die über 60 Gäste Kaffeehausmusik und ließ die Gedanken nach Wien reisen. So wurde nicht nur der wunderbaren Musik der Saloniker gelauscht, es wurde mitgesungen und mitgetanzt.

In der Pause gab es passend zum Thema Wienerle, Käseteller und Torten von allerfeinster Sahne. Ein großer Dank gilt all den Helferinnen und Helfern, die diesen musikalischen Benefizabend möglich gemacht haben. Auch durch eine sehr großzügige Einzelspende kam ein Betrag von über 550 Euro für die Menschen in Burkina Faso zusammen.