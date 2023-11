Benefiz-Konzert erfreut das Publikum

Am Sonntagabend, 29. Oktober, lud die Kolpingsfamilie Tettnang zu einem besonderen Benefizkonzert in die St. Anna Kapelle. Das Publikum wurde von Claudia Witzemann (Vorstand Kolping), Antonia Göggerle-Locher und Anouk Harten von der Hebammerei Ravensburg begrüßt. Hierbei wurden die geplanten Renovierungsarbeiten für neue Räumlichkeiten eines Geburtshauses vorgestellt. Durch die extrem gestiegenen Baukosten werden hierfür Spendengelder gesammelt.

Die aus Tettnang stammenden Geschwister Monika Fischer, Brigitte und Irmgard Rösler waren gerne bereit, dieses Projekt mit einem passenden Liederabend zu unterstützen. Das Publikum, der bis auf den letzten Sitz- und Stehplatz gefüllten Kapelle, wurde auf eine musikalische Reise durch Schlaf- und Wiegenlieder aus aller Welt geführt: Ruhigere Klänge aus Deutschland, Norwegen oder der Ukraine und rhythmische und energiegeladene Musik aus Italien, Spanien oder Tansania ‐ ob die Kleinen dabei einschlafen? Begleitet wurden sie von Thomas Rösler (Gitarre), Klaus Bermetz (Kontrabass) und Felix Griesinger (Saxophon, Flöte).

Das Publikum war hellauf begeistert und sparte nicht mit Applaus und Spendengeldern. Am Ende kamen inklusive 500 Euro der Kolpingsfamilie fast 3000 Euro für die Hebammerei zusammen.

Wer gerne auch noch das Benefitzkonzert „Wiegenlieder aus aller Welt“ besuchen möchte, hat dazu noch zweimal die Gelegenheit: Am 29. Dezember in der Kapelle Frenkenbach um 16.30 Uhr und am 30. Dezember in der Klosterkirche Weißenau um 14 Uhr.