Nach einer wetterbedingten Absage im vergangenen Jahr nimmt der Motorsportclub Langnau in diesem Jahr einen neuen Anlauf für sein traditionelles Simsonrennen. Dabei gibt es gleich mehrere Neuerungen, wie der Veranstalter ankündigt.

In diesem Jahr findet das Rennen aus organisatorischen Gründen nicht am Tag der Deutschen Einheit, sondern am Sonntag, 1. Oktober, statt. Und auch eine neue Rennstrecke gibt es in diesem Jahr: Erstmals findet das Rennen in Wellmutsweiler bei Laimnau statt. Das Gelände ist laut MSC Langnau ideal für diese Veranstaltung.

Training beginnt bereits um 10 Uhr

Los geht es am Sonntag mit dem Training um 10 Uhr. Die Fahrervorstellung findet um 12.30 Uhr statt. Rennstart ist dann um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Endlich kann die liebgewonnene Tradition des Simsonrennens fortgeführt werden“, freut sich der Verein in einer Pressemitteilung.

Gefahren wird auf zwei und drei Rädern in den Klassen Supercup, Nostalgie sowie Gespanne wassergekühlt und luftgekühlt. Auch die Kids sind wieder mit dabei. Erstmals kommen auch Speedcars zum Einsatz. Die Siegerehrungen finden auf der Strecke statt. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Hock am Vorabend

„Wir freuen uns, nach der witterungsbedingten Absage im letzten Jahr wieder ein Simsonrennen auf einer neuen Strecke organisieren zu können“, so Andrea Kreuzer, Vorsitzende des MSC Langnau. Ein besonderer Dank gehe an Imanuel Schramm, der sein Grundstück für das Simsonrennen zur Verfügung stellt. „Es wäre super, wenn die Fans an die neue Rennstrecke kommen und so ihre Verbundenheit zu den Simson-Motorrädern zeigen“, so Andrea Kreuzer weiter.

Zusammen mit dem Vorstandsteam und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wurde in den vergangenen Wochen die Veranstaltung vorbereitet. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen und die Fans zahlreich an die Rennstrecke kommen“, so Kreuzer.

Bereits am Samstag, 30. September, findet im Zelt an der Rennstrecke ein gemütlicher Hock statt, bei dem interessierte Besucher fachsimpeln und miteinander ins Gespräch kommen können. Jeder, der Lust hat, sei eingeladen. Los geht es ab 19 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter www.msclangnau.de