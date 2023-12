Begeisterung beim englischen Theater

Ende November waren zwei junge Native Speaker des Phoenix Theaters zu Gast in Kressbronn. Innerhalb eines Schulvormittags führten sie drei englische Theaterstücke für SchülerInnen unterschiedlichen Alters des BZP auf.

Los ging es mit einem interaktiven Musical für die Klassenstufen 5 bis 7. Der junge Vampir Cedric hat andere Lebensvorstellungen als seine traditionelle Familie. Aber wie reagiert die Vampirfamilie auf seine andersartige Lebensauffassung?

Danach folgte ein märchenhaftes Musical für Schüler und Schülerinnen der beiden Kressbronner Grundschulen, das auf dem Klassiker „Jack and the Beanstalk“ basiert. Jack, ein Junge aus ärmlichen Verhältnissen, muss schweren Herzens seine Kuh Blossom auf dem Markt verkaufen. Unterwegs erlebt er geheimnisvolle Dinge und es wendet sich alles zum Guten. Die Englischanfänger wurden während der Vorstellung stark involviert und am Ende kam es zu einer spontanen Zugabe auf der Bühne, bei der die Kuh Blossom ein Bad in der tobenden Menge der Zuschauer erlebte. Durch die gute Kooperation der beiden Kressbronner Grundschulen wurde überhaupt das Buchen einer Aufführung für Englischanfänger möglich.

Den Abschluss des Vormittags bildete ein ernstes Stück zum Thema Cybermobbing, für ältere Schüler und Schülerinnen. Wie wird man zum Opfer und wer sind deine Freunde? Welche Konsequenzen folgen? Wie kommt man aus dieser scheinbar ausweglosen Situation? Ein Stück, mit einem Thema, das unter Jugendlichen leider immer aktuell ist. Gekonnt haben die zwei jungen Schauspieler aus England und Wales das Publikum in ihren Bann gezogen und auf spielerische Weise Fremdsprache erlebbar gemacht.