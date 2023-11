Baumpflanzaktion im Freibad Obereisenbach

Rosi Langenmaier aus Tettnang hatte in der Freibadsaison in Obereisenbach erkannt, dass das vom Lionsclub Tettnang Montfort und von der Firma Layer gestiftete Spielgerät in der Sonne sehr schnell aufgeheizt wird und dringend eine Beschattung braucht. So kam man nach einigen Überlegungen überein, dass ein Baum wohl die beste Lösung sei. Vom Lionsclub gestiftet und von der Gärtnerei Weißhaupt aus Meckenbeuren geliefert wurde nun der Baum, eine Platanus hispanica, Wert ca. 680 Euro, in einer gemeinsamen Aktion im Freibad Obereisenbach eingepflanzt. Frau Bürgermeisterin Regine Rist überbrachte ein Dankeschön der Stadt Tettnang und griff beim Einpflanzen selbst zur Schaufel. „Eine tolle Idee“, meinte sie. Neben einigen Mitgliedern des Lionsclub waren Bianca Steidle, Schwimmmeisterin des Freibades, Michael Trippel, Förderverein des Freibades, Torsten Kamp, VAUDE, Hubertus von Dewitz, Ortsvorsteher Tannau und Michael Martin , Tiefbauamt Stadt Tettnang, anwesend. Mit einem kleinen Schlückchen, verbunden mit dem Wunsch, der Baum möge gedeihen, wurde die Aktion beendet. Weitere Bilder unter https://www.facebook.com/lionsclubttm (Heinz Unglert, LC)

