Basarteam Neukirch spendet 1.000 Euro für guten Zweck

Am 10. August konnte eine Abordnung des Basarteams Neukirch eine großzügige Spende über 1.000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu in Bad Grönenbach übergeben. Bei einem vor Ort Termin nahm Frau Wersig vom Kinderhospiz die Spende entgegen und bedankte sich herzlich dafür. Auch berichtete Frau Wersig, dass es derzeit keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt, und sie deshalb auf Spenden und Zustiftungen angewiesen sind. Das Kinderhospiz St. Nikolaus begleitet und unterstützt Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Krankheits– und Sterbensphase sowie in der Trauer. Im Kinderhospiz können Eltern durchatmen und sich mit anderen Eltern austauschen (www.kinderhospiz–nikolaus.de).

Das Basarteam Neukirch konnte diese große Spendensumme aus den Erlösen vergangener Basare erzielen und bedankt sich hiermit bei allen Einkäufern sowie Helfern, die dies ermöglichten. Der nächste Basar rund ums Kind in Neukirch findet am 23. September statt und das Basarteam freut sich auch jetzt schon wieder über zahlreiche Besucher. Nähere Informationen zum Herbstbasar gibt es unter www.basarneukirch.jimdo.de